Cặp đôi mang sổ đỏ đến giao dịch bán đất giá 2,5 tỷ đồng tại cửa hàng vàng bạc, Công an lập tức có mặt ngăn chặn giao nhận tiền

Công an xã Đoan Hùng kịp thời ngăn chặn giao dịch bán đất 2,5 tỷ đồng tại cửa hàng vàng bạc sau khi phát hiện bất thường về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, từ tin báo của quần chúng Nhân dân về dấu hiệu bất thường trong một giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Công an xã Đoan Hùng đã kịp thời kiểm tra, xác minh, ngăn chặn việc giao nhận số tiền 2,5 tỷ đồng. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy thông tin trên giấy chứng nhận được sử dụng để giao dịch không phù hợp với thông tin về người có quyền sử dụng thửa đất.

Công an xã Đoan Hùng kịp thời ngăn chặn giao dịch đất có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Khoảng 16h50 ngày 14/9, Công an xã Đoan Hùng tiếp nhận tin báo về một giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang diễn ra trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tính pháp lý của giấy tờ được sử dụng. Thời điểm này, các bên đã lập giấy mua bán và chuẩn bị giao nhận số tiền 2,5 tỷ đồng.

Qua làm việc ban đầu, Công an xã xác định Đ.T.H., sinh năm 1990, trú tại xã Tây Cốc và L.T.L., sinh năm 1981, trú tại xã Đoan Hùng, đến một cửa hàng vàng bạc tại xã Đoan Hùng, đề nghị bán thửa đất tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ với giá 2,5 tỷ đồng. Trong quá trình giao dịch, H. xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện mang tên mình. Tin tưởng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do H. đưa ra, chủ cửa hàng đồng ý mua. Hai bên đã viết giấy mua bán và chuẩn bị giao tiền.

Nhằm làm rõ tính pháp lý của giấy tờ cũng như thông tin về người có quyền sử dụng thửa đất, Công an xã Đoan Hùng phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đối chiếu dữ liệu. Kết quả bước đầu xác định quyền sử dụng thửa đất trên thực tế thuộc người khác, không phải Đ.T.H. như thông tin thể hiện trên giấy chứng nhận được sử dụng trong giao dịch.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an xã Đoan Hùng đã tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy mua bán và các tài liệu có liên quan. Sau khi củng cố tài liệu ban đầu, Công an xã đã chuyển tố giác về tội phạm, bàn giao hồ sơ, tài liệu và những người có liên quan cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần kiểm tra kỹ thông tin về người có quyền sử dụng, nguồn gốc và tình trạng pháp lý của thửa đất; chủ động xác thực giấy tờ tại cơ quan có thẩm quyền trước khi đặt cọc, giao nhận tiền hoặc hoàn tất giao dịch, tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.