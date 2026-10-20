Công an điều tra loạt giao dịch qua nhiều tài khoản: Bắt tạm giam Trần Lệ Thúy và 17 người khác

Từ ổ mại dâm trong 2 quán karaoke, Công an TPHCM đã bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá, khởi tố 26 bị can.

Phát hiện hoạt động môi giới mại dâm tại 2 cơ sở karaoke

Tối 19/10, báo Công an TPHCM thông tin, đến nay, Công an TP đã khởi tố tổng cộng 26 bị can về các tội môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; trong đó, 19 bị can bị khởi tố khi mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Trước đó, vào đầu tháng 10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra karaoke, khách sạn tại phường Bình Tân, phát hiện hoạt động mua bán dâm liên quan đến 2 cơ sở nhà hàng karaoke Yến Như và nhà hàng karaoke Holiday.

Báo Công an nhân dân thuật lại kết quả điều tra cho thấy, 2 cơ sở trên do Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh và Lê Văn Khải Vy góp vốn, phân chia lợi nhuận; giao cho Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng các quản lý trực tiếp điều hành.

Để thu hút khách, tăng doanh thu, các đối tượng đã thống nhất cho phép nhân viên nữ bán dâm với khách bên ngoài cơ sở kinh doanh. Khi khách có nhu cầu, quản lý tiếp viên sẽ giới thiệu, thỏa thuận giá cả, nhận tiền môi giới và bố trí nhân viên ra ngoài bán dâm.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng yêu cầu nhân viên lập giấy xin ra cổng với lý do "đi ăn", "có việc gia đình" nhằm che giấu hoạt động phạm pháp.

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ảnh: Cơ quan báo và Phát thanh, truyền hình TPHCM.

Sau khi thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án hình sự về các tội "Môi giới mại dâm" và "Đánh bạc"; đồng thời khởi tố 7 bị can, gồm: Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Điểm và Võ Thị Mỹ Châu về tội "Môi giới mại dâm"; Lê Văn Khải Vy về các tội "Môi giới mại dâm" và "Đánh bạc"; Phạm Văn Dòn về tội "Đánh bạc".

Lộ đường dây cá độ từ vụ môi giới mại dâm

Từ manh mối phá án môi giới mại dâm tại 2 cơ sở kinh doanh karaoke trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã mở rộng điều tra, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Cụ thể, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Lê Văn Khải Vy còn tham gia cá độ bóng đá qua trang mạng Sbobet, sử dụng tài khoản do Phạm Văn Dòn cung cấp.

Tờ VTC News dẫn tài liệu điều tra cho hay, đường dây hoạt động thông qua hệ thống tài khoản Master, Agent và Member trên trang Sbobet. Đàm Thừa Trung được xác định tiếp nhận một tài khoản Master có hạn mức 500.000 điểm, tương đương 5 tỷ đồng theo tỷ lệ quy đổi ban đầu, sau đó giao Hồ Diệu Cơ phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức cá độ bóng đá.

Các bị can được cho là hưởng lợi từ việc nâng tỷ lệ quy đổi điểm cược, chênh lệch tiền thắng thua hoặc nhận hoa hồng.

Từ tài khoản Master, Hồ Diệu Cơ tiếp tục phân chia, giao tài khoản cho Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh và những người khác để trực tiếp đánh bạc hoặc giao lại cho các con bạc tham gia đặt cược.

Trong quá trình điều tra, Công an TP.HCM triệu tập những người liên quan, thu giữ phương tiện, tang vật; trích xuất, phân tích dữ liệu điện tử và lịch sử đặt cược để làm rõ phương thức giao nhận tài khoản, thanh toán, phân chia tiền thắng thua cũng như vai trò của từng người trong đường dây.

Báo Lao động đưa tin, căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" đồng thời khởi tố thêm 19 bị can về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Danh sách 19 bị can khởi tố bổ sung gồm: Hồ Diệu Cơ, Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh, Đàm Thừa Trung, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Uy, Trần Lệ Thúy, Lý Khôn Quyền, Phạm Ngọc Sơn, Mai Thu Sơn, Nguyễn Văn Linh, Liều Sì Hỷ, Trương Vi Thông, Trương Huyên, Tăng Đức, Trần Hòa Lợi, Võ Lợi Hùng và Dương Võ Trung.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam 18 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Võ Trung do lý do sức khỏe.