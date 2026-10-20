Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thông báo mới nhất từ BHXH Việt Nam

Việc sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID hướng tới nâng cao tính thuận tiện, an toàn, minh bạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người thụ hưởng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, ngày 14/10/2026, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 4146/KH-BHXH về triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID trong chi trả các chế độ BHXH, BHTN, nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp nhận các chế độ, chính sách an sinh xã hội.

Ảnh minh họa/Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo Kế hoạch, việc triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội hướng tới tăng cường kết nối, tích hợp và trao đổi thông tin giữa hệ thống BHXH Việt Nam với hệ thống định danh điện tử, phục vụ công tác quản lý người hưởng, giải quyết chế độ và tổ chức chi trả. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả, tính an toàn, minh bạch trong chi trả, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách, BHXH Việt Nam xác định việc triển khai phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm thống nhất thông tin giữa người hưởng chế độ, người được ủy quyền nhận chế độ và Tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Quá trình thực hiện không được làm gián đoạn, ảnh hưởng đến việc giải quyết hưởng chế độ và tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

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BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hướng dẫn về xác định, sử dụng tài khoản; rà soát, chuẩn hóa, cập nhật thông tin người hưởng; đồng thời hoàn thiện kết nối giữa hệ thống định danh điện tử với hệ thống phần mềm của BHXH Việt Nam. Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người hưởng trong quá trình đăng ký, tích hợp, sử dụng tài khoản cũng được chú trọng nhằm giúp người dân tiếp cận và thực hiện thuận lợi.

Theo lộ trình, trong tháng 10/2026, BHXH Việt Nam tập trung xây dựng, hoàn thiện các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ, phương án kết nối, tích hợp và trao đổi dữ liệu. Trong tháng 11 và 12/2026, các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện, ban hành hướng dẫn và kết nối hệ thống theo phương án thống nhất. Năm 2027, việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được tổ chức theo quy định và lộ trình triển khai.

Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm sẽ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sẽ được tiếp nhận, giải đáp, xử lý kịp thời (Ảnh được hỗ trợ bởi AI).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh, việc triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội là bước đi nhằm hiện đại hóa công tác chi trả chính sách, tăng cường ứng dụng dữ liệu số, hướng tới phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, an toàn và minh bạch, đồng thời bảo đảm việc giải quyết và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN được thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật.