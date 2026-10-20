Tất cả chủ xe tại Hà Nội chú ý: Công an đang rà soát hơn 1 triệu phương tiện, có 3 trường hợp cần kiểm tra

Phòng CSGT và Công an cấp xã đã rà soát khoảng trên 60% trong tổng số hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện phải rà soát.

Thực hiện kế hoạch cao điểm 100 ngày của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, lực lượng CSGT thành phố đã phối hợp với Công an cấp xã đẩy mạnh rà soát, xác minh, cập nhật thông tin phương tiện.

Qua đó, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội giữ vai trò đầu mối tiếp nhận danh sách phương tiện do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp, tổ chức phân loại và phối hợp với Công an cấp xã rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu theo phân cấp. Quá trình thực hiện được gắn với công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác, đầy đủ, đúng quy định.

Từ ngày 20/8 đến 14/10/2026, Phòng CSGT và Công an cấp xã đã rà soát, làm sạch dữ liệu đạt khoảng trên 60% trong tổng số hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện phải rà soát.

Qua rà soát, lực lượng chức năng bước đầu xác định nhiều trường hợp phương tiện đã bán nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số theo quy định. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều các phương tiện hết hạn kiểm định nhưng chưa đưa đi kiểm định dẫn đến không phản ánh đúng tình trạng phương tiện và chủ phương tiện trên thực tế.

Phòng CSGT Công an thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện hết hạn kiểm định khẩn trương đưa phương tiện đi kiểm định theo quy định. Đối với phương tiện đã bán nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số; người đang sử dụng phương tiện mà chưa làm thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu, đề nghị chủ phương tiện và người đang sử dụng phương tiện đến điểm đăng ký xe gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

CSGT và Công an xã Phù Đổng xuống tận nhà người dân làm sạch dữ liệu phương tiện - Ảnh: Báo Chính phủ

Khuyến khích người dân cài đặt ứng dụng VNeID và VNeTraffic để tra cứu, cập nhật

Để đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu, Phòng CSGT khuyến khích người dân tải, cài đặt ứng dụng VNeID của Bộ Công an và ứng VNeTraffic của Cục Cảnh sát giao thông để tra cứu, cập nhật thông tin phương tiện, kịp thời phát hiện những thông tin chưa chính xác. Đồng thời, chủ động khai báo, cung cấp thông tin và phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu.

Trung tá Nguyễn Hữu Hiển, Phó trưởng Công an xã Phù Đổng, cho biết, ngay sau khi tiếp nhận kế hoạch của Công an TP. Hà Nội về tổng rà soát và làm sạch dữ liệu phương tiện, đơn vị đã quán triệt nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, khẩn trương triển khai thực hiện trên địa bàn.

Sự tham gia của người dân được xem là yếu tố quan trọng để hoàn thiện dữ liệu, bởi nhiều thông tin liên quan đến quá trình mua bán, chuyển nhượng, thay đổi chủ sở hữu hoặc tình trạng sử dụng phương tiện chỉ có thể được xác minh đầy đủ khi có sự phối hợp của các bên liên quan.

Trung tá Phạm Thị Thu Lan, Phó Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, cho biết, với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với Công an cấp xã đẩy nhanh tiến độ rà soát, xác minh và cập nhật dữ liệu.

Cùng với đó, lực lượng chức năng duy trì công tác kiểm tra, đối chiếu, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện, bảo đảm thông tin được cập nhật chính xác, đầy đủ, thống nhất và đúng quy định.

Việc làm sạch dữ liệu phương tiện không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông mà còn tạo nền tảng cho cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký xe. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và thường xuyên cập nhật, việc tra cứu, xác minh thông tin sẽ thuận lợi hơn, đồng thời hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng.

Tại xã Phù Đổng có hơn 10.000 dữ liệu phương tiện cần rà soát. Đến thời điểm báo cáo, đơn vị đã hoàn thành rà soát, xác minh gần 6.000 phương tiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng phát sinh nhiều khó khăn, nhất là với những phương tiện đã chuyển nhượng từ lâu nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, thu hồi đăng ký, biển số.

Một số trường hợp đăng ký phương tiện theo địa chỉ cũ, khiến việc liên hệ với chủ phương tiện gặp trở ngại. Đối với phương tiện thuộc doanh nghiệp, có trường hợp công ty đã giải thể; một số phương tiện khác đã hư hỏng, không còn hoạt động hoặc hết niên hạn sử dụng. Những biến động này khiến việc đối chiếu dữ liệu trên hệ thống với tình hình thực tế đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.