Tất cả người dân dùng máy tính, laptop chú ý thông báo mới nhất của công an

Công an cảnh báo nguy cơ mất dữ liệu, vi phạm pháp luật khi sử dụng phần mềm dạng này.

Công an xã Dur Kmăl (tỉnh Đắk Lắk) mới đây cho biết phần mềm crack thường là phiên bản hoặc công cụ được can thiệp nhằm vượt qua cơ chế bảo vệ, cấp phép sử dụng của nhà phát triển. Người dùng có thể bị thu hút bởi lời giới thiệu "miễn phí", "đầy đủ tính năng", nhưng khó kiểm chứng những thay đổi bên trong tệp cài đặt và mức độ an toàn của nguồn cung cấp.

Công an xã Dur Kmăl khuyến cáo người dân, cơ quan và doanh nghiệp thận trọng khi tải, cài đặt phần mềm máy tính, nhất là các bản crack, công cụ kích hoạt trái phép được chia sẻ trên Internet. Việc sử dụng những phần mềm này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin và có thể xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

Đáng lưu ý, một số hướng dẫn cài đặt yêu cầu người dùng tắt chương trình bảo mật hoặc cho phép phần mềm hoạt động với quyền truy cập cao. Những thao tác này có thể làm giảm khả năng bảo vệ thiết bị, tạo điều kiện để chương trình độc hại xâm nhập, thu thập thông tin hoặc gây mất dữ liệu.

Bên cạnh nguy cơ kỹ thuật, việc sao chép, cài đặt, cung cấp hoặc phát tán phần mềm trái phép còn có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý. Chương trình máy tính được pháp luật bảo hộ quyền tác giả; việc sử dụng cần tuân thủ phạm vi cấp phép và những quy định có liên quan.

Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án về "Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự; đồng thời khám xét năm địa điểm tại Phú Thọ và Hà Nội liên quan đến hoạt động cung cấp máy tính, cài đặt phần mềm.

Vụ việc cho thấy hoạt động kinh doanh, cung cấp, cài đặt phần mềm cần được thực hiện đúng quy định. Việc xem xét trách nhiệm pháp lý phải căn cứ hành vi, tính chất, mức độ và các điều kiện luật định, không đồng nhất mọi trường hợp sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền với trách nhiệm hình sự.

Để bảo vệ thiết bị và dữ liệu, Công an xã Dur Kmăl đề nghị người dân chỉ tải phần mềm từ trang chính thức của nhà phát triển hoặc nguồn phân phối được xác nhận; kiểm tra điều kiện sử dụng, tránh cài đặt bản crack, key lậu và công cụ kích hoạt không rõ nguồn gốc.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Khi mua máy tính, cần hỏi rõ những phần mềm được cài đặt, tình trạng cấp phép và chứng từ liên quan. Nếu chưa có nhu cầu hoặc điều kiện sử dụng sản phẩm trả phí, có thể lựa chọn phần mềm miễn phí hợp pháp, phần mềm mã nguồn mở phù hợp. Phần mềm được cung cấp miễn phí hợp pháp cần được phân biệt với bản sao bị sửa đổi, phát tán trái phép.

Người sử dụng cũng cần thường xuyên cập nhật hệ điều hành, phần mềm bảo mật và sao lưu dữ liệu quan trọng. Khi phát hiện thiết bị có dấu hiệu bất thường, cần dừng sử dụng chương trình nghi vấn và liên hệ người có chuyên môn để kiểm tra, xử lý.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Lựa chọn phần mềm hợp pháp, phù hợp nhu cầu là cách bảo vệ thông tin, tôn trọng thành quả sáng tạo và hạn chế rủi ro trong công việc, học tập. Công an xã Dur Kmăl đề nghị mỗi người nâng cao cảnh giác, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi sự an toàn của thiết bị, tài khoản và dữ liệu.