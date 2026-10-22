Tuyến cáp treo lên thẳng đỉnh núi cao hơn 1.500 m, nhiệt độ từng xuống -5 độ C nằm trong quần thể 7.300 tỷ đồng của Sun Group: Có diễn biến mới

Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, dự án vừa ghi nhận diễn biến mới trong ngày 20 và 21/10 vừa qua.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, ngày 20/10/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1935/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác phối hợp thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Đây là dự án du lịch quy mô lớn do Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn, thành viên Tập đoàn Sun Group, làm chủ đầu tư.

Đáng chú ý, chỉ một ngày sau, ngày 21/10, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục ban hành văn bản số 9860/VP-KTCN về việc tiếp tục tham mưu xử lý các công trình điện bị ảnh hưởng bởi dự án. Hai văn bản được ban hành liên tiếp cho thấy địa phương đang tiếp tục phối hợp, giải quyết những vấn đề liên quan đến quá trình triển khai quần thể du lịch này.

Trước đó, ngày 3/10, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Giấy mời số 249/GM-UBND làm việc với các đơn vị chủ quản của 4 công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án. Những công trình này gồm trạm khí tượng thủy văn, trạm phát sóng VOV, trạm phát sóng VNPT và đường dây điện 110 kV.

Phối cảnh dự án tạo bởi AI

Việc xử lý các công trình hạ tầng hiện hữu là một trong những nhiệm vụ cần giải quyết để tạo điều kiện triển khai dự án.

Cũng theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, tại Công văn số 8298/VP-KTCN ngày 8/9/2026, lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai chi tiết, xác định cụ thể các hạng mục, nhu cầu mặt bằng và mốc tiến độ. Nhà đầu tư đồng thời được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch liên quan đến hướng tuyến cáp treo và các công trình của dự án.

Quy mô gần 700 ha, dự kiến hoàn thiện toàn bộ vào năm 2032

Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn và Sun Group tổ chức lễ khởi công vào ngày 20/5/2022. Tuy nhiên, quá trình thực hiện sau đó kéo dài, khiến dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều lần.

Ngày 17/6/2026, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ ba. Theo đó, dự án có tổng diện tích 692,26 ha, tổng vốn đầu tư 7.352,748 tỷ đồng, được triển khai theo hai giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn I có vốn đầu tư hơn 4.898 tỷ đồng, tập trung xây dựng tuyến cáp treo, nhà ga và các công trình phụ trợ, cùng những hạng mục nghỉ dưỡng, dịch vụ. Giai đoạn II có vốn đầu tư 2.454 tỷ đồng, tiếp tục phát triển các công trình còn lại của quần thể.

Khu vực núi Mẫu Sơn (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Đáng chú ý, hệ thống cáp treo được kỳ vọng sẽ tạo thêm phương thức tiếp cận vùng núi Mẫu Sơn cho du khách. Theo chủ đầu tư, tuyến cáp treo dự kiến gồm hai chặng Xuân Mãn - Phật Chỉ và Phật Chỉ - Mẫu Sơn, với tổng chiều dài khoảng 6 km. Tuy nhiên, thông số này có thể thay đổi theo phương án điều chỉnh hướng tuyến đang được hoàn thiện.

Về tiến độ thực tế, theo Báo Lạng Sơn ngày 16/9/2026, nhà đầu tư đã tái khởi động dự án từ tháng 6/2026. Tại xã Lộc Bình, chính quyền địa phương đã vận động 6 hộ dân nhận kinh phí tạm ứng, bàn giao khoảng 5.400 m² đất để nhà đầu tư làm đường công vụ vào khu vực ga đi.

Theo tiến độ điều chỉnh, các hạng mục nhà ga và tuyến cáp treo dự kiến hoàn thiện vào quý II/2028. Sun Group đặt mục tiêu đưa một số hạng mục giai đoạn I vào khai thác từ cuối năm 2027, trong khi toàn bộ quần thể dự kiến hoàn thành vào quý IV/2032.

Việc xây dựng cáp treo giúp du khách tiếp cận đỉnh Mẫu Sơn dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn (Ảnh Báo Lạng Sơn)

Vùng núi có đỉnh cao 1.541 m, từng xuống -5°C, tương lai sẽ có “thị trấn tuyết”

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, địa điểm triển khai dự án còn là một trong những vùng núi có khí hậu đặc biệt của Việt Nam.

Vùng núi này có hơn 80 ngọn núi lớn nhỏ, trong đó cao nhất là Phia Pò (Núi Cha), đạt độ cao 1.541 m so với mực nước biển. Khu du lịch Mẫu Sơn nằm cách trung tâm thành phố Lạng Sơn trước đây khoảng 30 km, nổi tiếng với cảnh quan núi rừng, mây mù và khí hậu lạnh giá.

Đặc biệt, nơi đây từng ghi nhận những mức nhiệt âm sâu hiếm gặp. Ông Hoàng Quốc Huy, khi đó là Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn, cho biết nhiệt độ thấp nhất trong những năm gần thời điểm năm 2018 được ghi nhận vào đợt rét ngày 23–24/1/2016, ở mức -5°C. Trong đợt rét này, khu vực đỉnh núi bị băng tuyết bao phủ, có nơi lớp băng dày hơn 10 cm.

Chính điều kiện khí hậu đặc biệt ấy là một trong những lợi thế để Mẫu Sơn phát triển du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm mùa đông.

Đỉnh Mẫu Sơn nhiều lần ghi nhận xuất hiện băng giá (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Trong phương án thiết kế được Sun Group giới thiệu, quần thể du lịch Mẫu Sơn dự kiến có tổ hợp vui chơi Sun World trên khu vực đỉnh núi, gồm ba phân khu chủ đề là Lâu đài tuyết, Ngôi làng sương mù và Thành phố nham thạch.

Trong đó, Lâu đài tuyết được thiết kế như một thị trấn mùa đông với những con phố, mái nhà phủ tuyết trắng, khu vui chơi tuyết trong nhà và đường trượt băng. Ý tưởng hướng tới việc tạo không gian trải nghiệm tuyết bốn mùa cho du khách.

Nằm kế bên là Ngôi làng sương mù, nơi dự kiến có những căn nhà nghỉ dưỡng trên cây, cầu đi bộ ngoài trời, nhà hát 4D cùng hệ thống nhà hàng phục vụ ẩm thực địa phương và quốc tế.

Trong khi đó, Thành phố nham thạch được định hướng trở thành khu giải trí với các trò chơi cảm giác mạnh, thực tế ảo và những công trình kiến trúc lấy cảm hứng từ đá núi lửa, dung nham. Ngoài ra, thiết kế ban đầu còn đề xuất tổ hợp mua sắm, công viên, nhà hát tại khu vực chân núi và không gian du lịch văn hóa tâm linh trên núi Phật Chỉ.

Phối cảnh về 1 hạng mục liên quan đến tuyến tại Sun World Mẫu Sơn

Dù những hạng mục trên vẫn thuộc phương án thiết kế từng được công bố và có thể thay đổi trong quá trình triển khai, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển các sản phẩm du lịch bốn mùa, khai thác lợi thế khí hậu, cảnh quan và văn hóa đặc sắc của vùng núi Mẫu Sơn.