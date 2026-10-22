Bắt bà chủ kinh doanh hoa quả Cao Thị Mỹ Linh SN 1987

Linh sử dụng nhiều tài khoản Facebook để đăng tải các bài viết, hình ảnh thể hiện bản thân là đầu mối kinh doanh rau, củ, quả...

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 22/10/2026 cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Cao Thị Mỹ Linh (SN 1987, trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thực hiện thông qua hoạt động mua bán nông sản trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp nhận đơn tố giác của người bị hại để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Quá trình điều tra xác định, năm 2018, Cao Thị Mỹ Linh kinh doanh khẩu trang, rau, củ, quả, sầu riêng, đặc sản sấy khô... trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo. Trong quá trình kinh doanh, Linh không gặp trực tiếp khách hàng mà chủ yếu liên hệ qua các ứng dụng mạng xã hội để trao đổi về việc mua bán. Sau khi khách hàng đồng ý mua hàng, Linh yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, sau đó mới chuyển hàng thông qua dịch vụ vận tải.

Đến tháng 01/2021, Linh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng đặt mua nông sản qua hình thức trực tuyến. Linh sử dụng nhiều tài khoản Facebook với tên “KoKoRo”, “Mộc Miên”, “Rau Sạch Đà Lạt”, “Hữu Cơ Đà Lạt” để đăng tải các bài viết, hình ảnh thể hiện bản thân là đầu mối kinh doanh rau, củ, quả... nhằm tạo niềm tin cho người mua hàng. Khi khách hàng liên hệ đặt mua, Linh đưa ra các thông tin gian dối, cam kết chuyển hàng đúng chất lượng, đúng thời hạn để khách hàng tin tưởng chuyển tiền đặt cọc, tiền mua hàng vào tài khoản ngân hàng của Linh. Sau khi nhận được tiền, Linh cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tiền của khách hàng và bỏ trốn khỏi địa phương.

Từ tháng 09/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân tại các tỉnh, thành phố trên cả nước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cao Thị Mỹ Linh thông qua giao dịch mua bán nông sản trên mạng xã hội. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lực lượng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và truy tìm Cao Thị Mỹ Linh.

Bị can Cao Thị Mỹ Linh - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Qua xác minh, truy tìm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Cao Thị Mỹ Linh đang lẩn trốn tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Ngày 06/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Thị Mỹ Linh. Tại cơ quan điều tra, Linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, số người bị hại và số tiền bị chiếm đoạt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những người bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cao Thị Mỹ Linh chủ động đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: số 04 đường Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) trình báo hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết.