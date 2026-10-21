Ông Dương Sơn Bá bị bắt, doanh nghiệp bất ngờ chuyển từ lỗ sang lãi trong quý 3

Đáng chú ý, chi phí khác của Nhiệt điện Hải Phòng tăng đột biến lên khoảng 116 tỷ đồng, gấp hơn 80 lần cùng kỳ.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với kết quả kinh doanh cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 3/2026, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.782 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán đạt gần 2.588 tỷ đồng, tăng 27%, giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 194 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gộp khoảng 1 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 8 tỷ đồng, tăng khoảng 163% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi ngân hàng. Thu nhập khác cũng tăng hơn 6 lần, đạt khoảng 8 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 26%, lên hơn 21 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí khác của Nhiệt điện Hải Phòng tăng đột biến lên khoảng 116 tỷ đồng, gấp hơn 80 lần cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp phải ghi nhận khoản bù chênh lệch giá than và lãi chậm trả theo phán quyết của Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng ngày 29/9/2026.

Kết quả, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 72,5 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 15 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi sau thuế 35,49 tỷ đồng trong quý 3/2026, trái ngược khoản lỗ 15 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giải trình về sự thay đổi này, Nhiệt điện Hải Phòng cho biết sản lượng điện thương phẩm trong quý 3/2026 tăng khoảng 267,7 triệu kWh so với cùng kỳ, trong khi giá điện thị trường và giá hợp đồng thanh toán điện cũng ở mức cao hơn. Ngược lại, sản lượng điện hợp đồng trong quý 3/2025 ở mức thấp, khiến doanh thu không đủ bù đắp chi phí cố định và dẫn đến thua lỗ.

Tuy nhiên, nếu so với quý liền trước, lợi nhuận sau thuế quý 3 của Nhiệt điện Hải Phòng vẫn giảm tới gần 88% so với mức lãi hơn 292 tỷ đồng ghi nhận trong quý 2/2026.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận doanh thu thuần đạt khoảng 8.862 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 544 tỷ đồng, tăng 38,4% so với mức 393 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 7.624 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt gần 6.295 tỷ đồng, tăng 5,3%, còn nợ phải trả giảm 3,3% xuống khoảng 1.329 tỷ đồng.

Liên tiếp biến động nhân sự cấp cao

Kết quả kinh doanh trên được công bố trong giai đoạn Nhiệt điện Hải Phòng liên tục xuất hiện những thông tin đáng chú ý liên quan đến nhân sự cấp cao.

Trước đó, ngày 21/5/2026, Nhiệt điện Hải Phòng nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo về quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, khi đó là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, để điều tra về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Sau gần 5 tháng kể từ thời điểm trên, ngày 13/10, Hội đồng quản trị Nhiệt điện Hải Phòng chính thức thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Dương Sơn Bá. Doanh nghiệp chưa công bố nhân sự chính thức thay thế ông Bá ở vị trí này.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10, thị giá HND giảm 1,12% xuống còn 8.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 4.400 tỷ đồng.