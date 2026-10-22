Người phụ nữ trò chuyện với “ELLEN BRAIN” trong 9 ngày liên quan đến số tiền 5.178.900.000 đồng: Nhân viên Agribank phát hiện bất thường từ giao dịch 28 triệu đồng

Sau 9 ngày trò chuyện với tài khoản Facebook “ELLEN BRAIN” và được hứa tặng quà cùng số tiền hơn 5,17 tỷ đồng, một phụ nữ ở Tuyên Quang suýt chuyển 28 triệu đồng để nhận quà nhưng được ngân hàng và Công an xã Bằng Hành kịp thời ngăn chặn.

Ngày 20/10/2026, Công an xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận thông tin trình báo của chị C.T.C, trú tại thôn Nặm Vạc, xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang, về việc có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội Facebook.

Theo nội dung trình báo, từ ngày 10/10/2026 đến ngày 19/10/2026, chị C.T.C có kết bạn và nhắn tin qua Facebook với một tài khoản mang tên “ELLEN BRAIN”. Trong quá trình trò chuyện, đối tượng sử dụng những lời lẽ quan tâm, tình cảm, giả vờ yêu đương nhằm tạo dựng lòng tin với chị C.T.C.

Sau một thời gian nhắn tin, đối tượng thông báo đã gửi quà tặng cho chị C.T.C, bao gồm: 01 nhẫn kim cương, 01 dây chuyền vàng, 02 túi xách, 02 đôi giày, 01 bộ váy và số tiền đô la Mỹ được quy đổi thành tiền Việt Nam là 5.178.900.000 đồng.

Tiếp đó, đối tượng đưa ra lý do số lượng quà gửi về quá lớn, yêu cầu chị C.T.C chuyển trước số tiền 28.000.000 đồng để làm thủ tục nhận quà. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn của đối tượng, chị C.T.C đã đến Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tại Kim Ngọc để hỏi và thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Tuy nhiên, nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, ngân hàng đã phối hợp với Công an xã Bằng Hành kịp thời tuyên truyền, giải thích và ngăn chặn, giúp chị C.T.C không thực hiện việc chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Qua đó, nguy cơ chị C.T.C bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 28 triệu đồng đã được ngăn chặn kịp thời.

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đang lợi dụng tình cảm, lòng tin và tâm lý mong muốn nhận quà có giá trị lớn của người dân để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân, sau đó thông báo gửi quà, tiền hoặc tài sản có giá trị lớn từ nước ngoài về Việt Nam.

Khi nạn nhân tin tưởng, chúng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như phí vận chuyển, phí hải quan, phí thông quan hoặc các khoản phí thủ tục khác để yêu cầu chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng có thể tiếp tục yêu cầu chuyển thêm nhiều lần hoặc cắt đứt liên lạc.

Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi làm quen, kết bạn, trò chuyện tình cảm với người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là các tài khoản tự giới thiệu đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài nhưng chưa từng gặp mặt trực tiếp.

Tuyệt đối không vội tin những lời hứa hẹn tặng quà, gửi tiền, tài sản có giá trị lớn từ người quen qua mạng khi chưa xác minh được danh tính và thông tin thực tế.

Không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào theo yêu cầu để nhận quà, nhận tiền hoặc làm thủ tục thông quan, vận chuyển, đóng thuế, phí hải quan khi chưa kiểm chứng rõ ràng. Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người lạ.

Khi nhận được thông báo về bưu kiện, tiền hoặc tài sản có giá trị lớn, người dân cần chủ động xác minh qua đơn vị vận chuyển, cơ quan chức năng hoặc ngân hàng bằng các kênh liên hệ chính thức; không làm theo hướng dẫn từ các số điện thoại, đường link do người lạ cung cấp.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã lỡ chuyển tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ, đồng thời trình báo ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Mỗi người dân cần tỉnh táo, thận trọng khi tham gia mạng xã hội, không để những lời đường mật và món quà có giá trị lớn làm mất cảnh giác. Không có món quà nào đáng để đánh đổi bằng sự an toàn về tài sản của bản thân. Khi chưa xác minh rõ ràng, tuyệt đối không chuyển tiền.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè và cộng đồng, góp phần phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.