Khám xét nơi ở của Phan Thị Huyền Trinh SN 1990

Công an phường Hội An Đông làm việc với Nguyễn Thị Huệ. Huệ khai nhận đã mua ma túy từ Phan Thị Huyền Trinh.

Công an TP.Đà Nẵng ngày 20/10/2026 cho biết, Công an phường Hội An Đông, TP.Đà Nẵng đã chủ động xác minh, đấu tranh, làm rõ vụ việc mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến 3 đối tượng tại các địa phương.

Theo đó, ngày 15/10, Công an phường Hội An Đông mời Phạm Thương (sinh năm 1988, trú tại Tổ 7, Trường Lệ, phường Hội An Đông) đến làm việc. Qua đấu tranh, Thương khai nhận đã 7 lần mua ma túy đá giúp hai đối tượng tại phường Hội An Tây và phường Hội An, mỗi lần đều được trả công. Số ma túy này, theo lời khai của Thương, được mua từ Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1992, trú tại Thanh Tín, phường Điện Bàn Đông).

Tiếp tục mở rộng xác minh, Công an phường Hội An Đông làm việc với Nguyễn Thị Huệ. Huệ khai nhận đã mua ma túy từ Phan Thị Huyền Trinh (sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Hà My, phường Điện Bàn Đông).

Các đối tượng Huệ, Thương và Trinh (từ trái qua) - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Làm việc với cơ quan Công an, Trinh khai nhận đã bán ma túy cho Huệ 2 lần trước đó.

Qua khám xét nơi ở của Trinh, lực lượng Công an thu giữ 1 túi zip chứa chất nghi là ma túy cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh nước tiểu cho thấy Huệ và Trinh đều dương tính với ma túy MET, AMP.

Từ thông tin trao đổi, phối hợp với Công an các địa phương trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, Công an phường Hội An Đông đã lần theo các đầu mối, từng bước làm rõ nguồn cung, quá trình mua bán và vai trò của từng đối tượng liên quan.

Vụ việc cho thấy vai trò quan trọng của công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Công an các địa phương trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy. Việc chủ động nắm tình hình, xác minh thông tin từ cơ sở góp phần kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hiện Công an phường Hội An Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc và các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.