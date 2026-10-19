Khám xét khẩn cấp xưởng kính lúc 10 giờ 05 phút: Công an bắt giữ 5 nam nữ

Ngày 12/10 vừa qua, Công an phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phát hiện 05 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một xưởng kính trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 05 phút ngày 16/9, Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Đăk Bla tiến hành kiểm tra hành chính xưởng kính của ông N.T.H. tại phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại khu vực bếp của xưởng kính, lực lượng Công an phát hiện 05 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: N.T.T.D. (sinh năm 1998, trú phường Đăk Cấm); T.Đ.K. (sinh năm 1998), T.N.S. (sinh năm 2001), cùng trú phường Kon Tum; V.Đ.T.T. (sinh năm 2007, trú xã Đăk Rơ Wa), tỉnh Quảng Ngãi và N.B.Đ.P. (sinh năm 1999, trú xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai).

Tại hiện trường, Công an phường lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tiến hành khám xét khẩn cấp và thu giữ 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng 01 bì ni lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.

Các đối tượng bị phát hiện tại xưởng kính khi đang sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Làm việc với cơ quan Công an, N.T.T.D. khai nhận đã chuẩn bị chất ma túy và dụng cụ để cùng các đối tượng còn lại sử dụng trái phép chất ma túy. N.T.T.D. sau đó bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, mẫu vật thu giữ là ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá).

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Công an phường Đăk Bla đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi, để xem xét khởi tố, điều tra theo thẩm quyền.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.