Một doanh nghiệp trúng tới 46 gói thầu từ Sungroup, Vingroup, Masterise trong vòng 1 năm, thu về hơn 34.300 tỷ trong 12 tháng gần nhất

Theo thống kê từ danh sách 70 gói thầu được doanh nghiệp công bố, Sun Group là nhóm có số lượng gói thầu lớn nhất với 17 gói, tương đương 24% tổng số gói thầu trúng trong năm tài chính 2026.

Theo Báo cáo thường niên năm tài chính 2026, CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) ghi nhận tổng cộng 70 gói thầu trúng trong niên độ từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026, với tổng giá trị 60.307 tỷ đồng.

Trong số này, 60 gói thầu đến từ các khách hàng truyền thống tiếp tục lựa chọn Coteccons, còn 10 gói thầu đến từ khách hàng mới.

Danh sách các gói thầu trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ bất động sản nhà ở, khu đô thị, khách sạn, nghỉ dưỡng đến các công trình hạ tầng giao thông, sân bay, đường sắt, nhà máy công nghiệp và trung tâm dữ liệu.

Theo thống kê từ danh sách 70 gói thầu được doanh nghiệp công bố, Sun Group là nhóm có số lượng gói thầu lớn nhất với 17 gói, tương đương 24% tổng số gói thầu trúng trong năm tài chính 2026.

Trong đó, dự án Khu đô thị Bãi Đất Đỏ tại Phú Quốc xuất hiện 6 lần, gồm các gói thi công tại những phân khu S2–S3, S4, S5–S7–S12, S13 và S15. Riêng phân khu S4 có hai gói thầu xây dựng và cơ điện.

Ngoài Bãi Đất Đỏ, Coteccons còn trúng các gói thầu liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang, Công viên Đại Dương Hạ Long, Sun Marina Hạ Long, Hòn Thơm Phú Quốc cùng các dự án Làng Tây, Hòa Quý, Đại lộ Đông Tây và 61 Trần Phú.

Đứng sau Sun Group là nhóm dự án thuộc hệ sinh thái Vingroup với 16 gói thầu.

Các công trình mang thương hiệu Vinhomes xuất hiện trong danh sách của Coteccons gồm Vinhomes Dương Kinh, Vinhomes StarCity, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Wonder City, các hạng mục trường học và tiện ích tại những khu đô thị, cùng công trình tại Cần Giờ.

Ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, Coteccons ghi nhận các gói thầu liên quan đến hai tuyến đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành – Cần Giờ của VinSpeed....

Trong lĩnh vực công nghiệp, danh sách có gói thầu tại nhà máy VinFast Vũng Áng.

Ngoài ra, MIK Group có gói thầu tại dự án Vinhomes Park.

Đứng thứ 3 là Mastersise với 13 gói thầu. Các dự án liên quan đến Masterise xuất hiện trong danh sách gồm sân bay Gia Bình, cầu Cần Giờ, các khu tái định cư phục vụ sân bay Gia Bình, The Global City, Masteri Đại An, Cao Xà Lá và Malibu.

Ngoài những nhóm doanh nghiệp trên, Coteccons cũng trúng các gói thầu tại những dự án thuộc Ecopark, Gamuda Land, Trung Thủy Group, Kim Oanh Group và Nam Long.

Danh sách cũng ghi nhận hai gói thầu xây dựng và cơ điện tại dự án Jade Square, do CTCP Bất động sản JS làm chủ đầu tư.

Ở lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp, Coteccons ghi nhận các gói thầu tại nhà ga hàng hóa sân bay Long Thành, nhà máy GE Vernova Hải Phòng, nhà máy LEGO, trung tâm dữ liệu Viettel và dự án của BW Industrial. Danh sách còn có gói thầu tại sân vận động PVF Hưng Yên.

Theo báo cáo thường niên, trong năm tài chính 2026, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần khoảng 34.340 tỷ đồng, tăng 38% so với năm tài chính trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng, tăng 73%.

Cùng với kết quả kinh doanh, giá trị công việc chuyển tiếp (backlog) của Coteccons đạt khoảng 70.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết 72% giá trị trúng thầu đến từ nhóm khách hàng truyền thống.