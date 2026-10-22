Việt Nam đang làm 1 công trình quy mô lớn nhất thế giới, vượt biểu tượng ở Las Vegas và Singapore: Điểm nhấn là siêu mái thép nặng 12.000 tấn với thiết kế đặc biệt, tương lai phục vụ được 10.000 người cùng lúc

Công trình đang được gấp rút thi công và sẽ đưa vào hoạt động ngay năm sau - 2027.

Một công trình quy mô đặc biệt đang dần thành hình tại Việt Nam, được kỳ vọng sẽ sở hữu phòng hội nghị và triển lãm không cột lớn nhất thế giới, vượt qua những địa điểm tổ chức sự kiện nổi tiếng tại Las Vegas (Mỹ) và Singapore. Không chỉ gây chú ý bởi diện tích, công trình còn có hệ mái thép nặng tới 12.000 tấn, được thiết kế mô phỏng những lớp sóng biển.

Đó là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, thuộc tổ hợp công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại khu vực Bãi Đất Đỏ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, công trình có tổng diện tích sàn khoảng 153.130 m², cao 39,25 m, gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và tầng tum kỹ thuật. Đáng chú ý, bên trong là không gian hội nghị rộng tới 11.050 m², có khả năng phục vụ những sự kiện quy mô lên tới 10.000 người.

Ảnh Chủ đầu tư

Vượt những biểu tượng hội nghị tại Mỹ và Singapore, tương lai phục vụ 10.000 người cùng lúc

Điểm nổi bật nhất của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc là phòng hội nghị, triển lãm đa năng (ballroom) có diện tích 11.050 m², với kết cấu vượt nhịp 81 m mà không cần bố trí cột chống ở giữa.

Với quy mô này, ballroom tại Phú Quốc được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ trở thành không gian hội nghị không cột lớn nhất thế giới khi hoàn thành, vượt qua Caesars Forum tại Las Vegas (Mỹ).

Cụ thể, Caesars Forum hiện được biết đến với ballroom không cột rộng khoảng 10.220 m², thường phục vụ những hội nghị, triển lãm thương mại và sự kiện quốc tế. Như vậy, không gian tại Phú Quốc theo thiết kế lớn hơn khoảng 830 m².

Trong khi đó, Sands Grand Ballroom thuộc tổ hợp Marina Bay Sands tại Singapore có diện tích khoảng 7.672 m², từng được giới thiệu là một trong những ballroom lớn nhất Đông Nam Á. So với địa điểm này, ballroom Phú Quốc rộng hơn khoảng 3.378 m².

Không chỉ sở hữu diện tích lớn, thiết kế không cột giữa còn tạo ra không gian thông suốt, hạn chế vật cản tầm nhìn và cho phép linh hoạt bố trí sân khấu, khu vực triển lãm hay hàng nghìn chỗ ngồi.

Ảnh Chủ đầu tư

Theo Chủ đầu tư, ballroom có thể phục vụ tối đa 10.000 khách trong các sự kiện hội nghị, triển lãm hoặc khoảng 5.000 khách khi tổ chức tiệc. Ngoài ra, công trình còn được bố trí không gian hội nghị khoảng 3.000 m² cùng 30 phòng họp đa năng, đáp ứng nhiều loại hình sự kiện khác nhau.

Sở hữu siêu mái thép nặng 12.000 tấn, công trình đang thi công đến đâu?

Bên cạnh không gian hội nghị rộng lớn, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC còn gây ấn tượng bởi hệ mái thép đồ sộ, có hình dáng khác biệt so với những trung tâm hội nghị thông thường.

Cụ thể, toàn bộ hệ mái sử dụng khoảng 12.000 tấn kết cấu thép, gồm 13 nhịp chính uốn lượn, lấy cảm hứng từ những lớp sóng biển Phú Quốc. Diện tích bao phủ mái đạt khoảng 52.000 m².

Đơn vị tham gia thiết kế công trình là Skidmore, Owings & Merrill (SOM), hãng kiến trúc Mỹ từng đứng sau nhiều công trình nổi tiếng thế giới như Burj Khalifa tại Dubai hay One World Trade Center tại New York.

Ảnh Chủ đầu tư

Để tạo nên khoảng vượt nhịp 81 m không cột giữa, hệ mái phải được tính toán kỹ lưỡng nhằm phân bổ tải trọng về các kết cấu chịu lực hai bên. Trong quá trình thi công, các nhà thầu đã ứng dụng công nghệ kích rút thủy lực của Hebetec (Thụy Sĩ), đưa những nhịp thép nặng hàng trăm tấn lên độ cao hơn 40 m với yêu cầu độ chính xác tới từng milimét.

Không chỉ chú trọng kết cấu, thiết kế còn hướng tới sự thích ứng với khí hậu nhiệt đới. Công trình có hàng hiên rộng 15 m, dài hơn 300 m bao quanh, tạo khoảng chuyển tiếp giữa không gian bên ngoài và khu vực hội nghị.

Theo giới thiệu của SOM, những ô lấy sáng trên mái giúp ánh sáng tự nhiên đi sâu vào bên trong, trong khi các vật liệu như tre và đá được đưa vào phương án nội thất nhằm tạo cảm giác gần gũi với cảnh quan địa phương.

Về tiến độ, theo cập nhật hồi đầu tháng 10, toàn bộ 13/13 nhịp kết cấu thép mái chính đã hoàn tất lắp dựng. Các tổ đội đang chuyển sang thi công hoàn thiện mặt ngoài, lắp đặt hệ thống kỹ thuật và nội thất. Hiện công trình tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thiện nội thất vào cuối tháng 3/2027, trước khi phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tiến độ thực tế tại công trình, có thể thấy 13/13 nhịp mái đã hoàn tất việc lắp dựng (Ảnh Chủ đầu tư)

Tương lai trở thành điểm đến hội nghị, giải trí và du lịch quốc tế

Mặc dù được xây dựng trước mắt nhằm phục vụ APEC 2027, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC không chỉ hướng đến những hoạt động ngoại giao cấp cao.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công trình còn được quy hoạch một không gian biểu diễn kết hợp ẩm thực (dinner show). Đây là nơi dự kiến tổ chức những chương trình nghệ thuật, mang đến trải nghiệm kết hợp giữa thưởng thức biểu diễn và ăn tối. Cùng với đó, ballroom rộng hơn 11.000 m² và hệ thống phòng họp có thể được khai thác cho những hội chợ, triển lãm, lễ trao giải, hội nghị doanh nghiệp hoặc sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn.

Không gian ngoài trời cũng là điểm đáng chú ý. Theo hồ sơ quy hoạch do SOM công bố, khu vực tổ hợp APEC có quy mô khoảng 57 ha, được định hướng phát triển các quảng trường, công viên cùng hơn 2 km tuyến dạo và không gian công cộng ven biển.

Nếu được khai thác đúng định hướng, những khu vực này có thể trở thành nơi du khách tham quan, dạo chơi, thưởng thức nghệ thuật và tham gia các hoạt động cộng đồng, thay vì chỉ phục vụ khách dự hội nghị.