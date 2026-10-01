Khoan 438 cọc bê tông xuống lòng đại dương, huy động hơn 1.000 thiết bị xây siêu công trình 25.700 tỷ đồng dài nhất Việt Nam

Hàng nghìn công nhân cùng hơn 1.000 thiết bị đang thi công giữa biển khơi, trong đó có những cọc khoan nhồi ăn sâu hơn 100 m. Nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành hàng trăm cọc bê tông và trụ cầu trước khi kết thúc năm 2026.

Tại vùng biển cực Nam Tổ quốc, dự án cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng, dài khoảng 18,5 km, dự kiến trở thành cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, top 10 Đông Nam Á sau khi hoàn thành.

Đơn vị trực tiếp thi công là Binh đoàn 12 – Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, thuộc Bộ Quốc phòng. Đây là một trong những đơn vị xây dựng hạ tầng lớn của quân đội, từng tham gia hàng loạt công trình giao thông trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc Bắc – Nam.

Theo thông tin mới nhất từ Binh đoàn 12, nhà thầu đã huy động hơn 1.000 thiết bị cùng hơn 2.000 công nhân để triển khai các hạng mục trên biển. Từ nay đến cuối năm 2026, đơn vị phấn đấu hoàn thành 438 cọc khoan nhồi, 163 cọc ống thép, 40 trụ cầu và 360 dầm Super T.

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Một trong những thách thức lớn nhất của dự án là điều kiện địa chất yếu dưới đáy biển. Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, có những vị trí phải thi công cọc khoan nhồi dài hơn 100 m, đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng từng cọc và từng khối bê tông.

Để đáp ứng yêu cầu thi công, Binh đoàn 12 cho biết đã đầu tư 4 thiết bị chuyên dụng cao cấp, mỗi thiết bị có giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng. Các sà lan, giàn khoan và hệ thống trộn, đổ bê tông được bố trí ngay trên biển nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và bảo đảm tiến độ.

Lực lượng kỹ sư, công nhân được tổ chức làm việc 3 ca, 4 kíp, duy trì thi công cả ngày lẫn đêm. Nhiều người được bố trí ăn nghỉ tại công trường giữa biển để bảo đảm nhân lực vận hành liên tục.

Theo số liệu được công bố giữa tháng 10, nhiều vị trí cọc khoan nhồi đã hoàn thành, các trụ bê tông đầu tiên vươn lên khỏi mặt biển. Binh đoàn 12 cho biết dự án đã giải ngân hơn 1.300 tỷ đồng trên kế hoạch vốn 21.019 tỷ đồng, đạt hơn 6,3%.

Đáng chú ý, ngày 17/10, Binh đoàn 12 phát động đợt thi đua cao điểm "Về đích" tại ba dự án giao thông trọng điểm ở Cà Mau, trong đó có cầu vượt biển Hòn Khoai. Riêng công trình này, các đơn vị đang tổ chức 7 mũi thi công, tập trung vào móng và kết cấu trụ cầu giữa biển.

Cầu vượt biển Hòn Khoai được khởi công ngày 19/8/2025, với tốc độ thiết kế 80 km/h và bề rộng mặt cầu 16,5 m. Dự án do Ban Quản lý dự án 166 đại diện Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Sau khi đưa vào khai thác, công trình sẽ kết nối đất liền từ khu vực xã Đất Mũi với đảo Hòn Khoai, nơi đang triển khai dự án cảng tổng hợp lưỡng dụng. Tuyến cầu có vai trò quan trọng trong việc hình thành hành lang vận tải nối cao tốc Cà Mau – Đất Mũi với cảng biển, mở ra khả năng vận chuyển hàng hóa trực tiếp từ vùng cực Nam ra các tuyến hàng hải quốc tế.

Bên cạnh ý nghĩa kinh tế, công trình còn góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển của tỉnh Cà Mau. Theo kế hoạch, khi hoàn thành, cầu Hòn Khoai sẽ vượt cầu Tân Vũ – Lạch Huyện tại Hải Phòng về chiều dài và nằm trong nhóm những cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á.