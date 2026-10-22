Chàng trai bán món lạ 15.000 đồng/túi, khách tranh nhau mua, clip hút 8 triệu lượt xem

Món ăn được nhiều người tò mò và nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua có tên là vếch bò.

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ các đoạn clip, hình ảnh về chàng trai chạy xe máy bán vếch bò dạo. Các video thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận, trong đó có clip đạt tới 8 triệu lượt xem. Điều khiến nhiều người bất ngờ là cảnh tượng đông đúc, người dân xếp hàng chờ mua, thậm chí tranh nhau thưởng thức món ăn đặc sản này.

Chàng trai bán món ăn đang gây chú ý trên mạng xã hội là anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk). Trong các đoạn clip được chia sẻ, anh Dũng chạy chiếc xe máy cũ, phía sau chở thùng xốp đựng những túi vếch bò đã chế biến. Trên xe còn gắn một chiếc loa nhỏ để quảng cáo món ăn mỗi khi di chuyển trên đường.

Chia sẻ trên VietNamNet, anh Dũng cho biết bắt đầu bán vếch bò từ khoảng 2 tháng trước, sau một thời gian dài điều trị bệnh. Anh mong muốn có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Trong quá trình bán hàng, anh thường quay video rồi đăng lên trang cá nhân để lưu giữ những kỷ niệm thường ngày. Không ngờ, những đoạn clip giản dị ấy lại lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Hình ảnh người dân tranh nhau mua véch bò. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi các video được chia sẻ rộng rãi, nhiều người đã nhắn tin, để lại bình luận động viên và đề nghị anh đến những địa phương khác trong tỉnh để họ có cơ hội thưởng thức món ăn, đồng thời ủng hộ chàng trai. Đáp lại sự quan tâm này, anh Dũng lần lượt mang vếch bò đến bán tại xã Krông Pắc, phường Buôn Ma Thuột, phường Ea Kao... và nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khách hàng.

Không ít người tìm đến tận nơi anh Dũng bán hàng vì tò mò về hương vị món ăn, đồng thời muốn gặp chàng trai đang được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Bên cạnh việc mua hàng, một số khách còn tranh thủ chụp ảnh cùng anh để lưu lại kỷ niệm.

Theo chia sẻ của anh Dũng trên VietNamNet, để có những túi vếch bò nóng hổi mang đi bán, anh phải thức dậy từ sớm, tìm mua da bò, lòng bò cùng các nguyên liệu cần thiết. Quá trình chế biến mất khoảng 5-6 giờ đồng hồ. Có những hôm anh tự tay chuẩn bị mọi công đoạn, nhưng cũng có ngày được mẹ phụ giúp.

Anh Nguyễn Văn Dũng. (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Mỗi ngày, anh Dũng bán được khoảng 80-100 túi vếch bò, với giá 15.000 đồng/túi. Mức giá bình dân giúp món ăn dễ tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng. Đồng thời, việc buôn bán cũng mang lại cho anh nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống sau thời gian dài điều trị bệnh.

Chia sẻ thêm trên báo Tiền Phong, anh Dũng cho biết hiện chưa xác định có gắn bó lâu dài với việc bán vếch bò hay không. Trước mắt, anh muốn giới thiệu món ăn này đến nhiều người hơn, đồng thời xây dựng một kênh riêng để lan tỏa năng lượng tích cực tới giới trẻ. Anh mong muốn truyền tải thông điệp rằng, dù gặp bất cứ chuyện gì, mỗi người cũng nên cố gắng sống vui vẻ, chăm chỉ làm việc và kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình.

Trước đây, anh Dũng hay lên video thông báo địa điểm bán vếch bò để mọi người biết đến. Sau hình ảnh người dân chờ đợi tranh nhau mua tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nên anh đã tạm dừng thông báo địa điểm, anh chủ đạo chạy xe đi bán hàng dạo.

Món vế bò là món ăn quen thuộc với nhiều người Tây Nguyên.

Đối với người dân Tây Nguyên, vếch bò không phải là món ăn xa lạ. Theo cách gọi trong tiếng Ê Đê, vếch là phần đầu ruột non của động vật ăn cỏ. Để chế biến món vếch bò cà đắng, người Ê Đê phải trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ, tốn không ít thời gian. Những nguyên liệu chính thường được sử dụng gồm da bò, gân bò, lòng bò và cà đắng.

Sau khi mổ bò, người ta dùng lạt buộc chặt hai đầu đoạn ruột non gần bao tử. Phần vếch còn nguyên hơi ấm được đưa ngay vào nồi nước sôi, luộc cùng sả đập dập trước khi chế biến với những nguyên liệu khác.

Để món ăn có độ sánh và vị béo ngậy, người Ê Đê thường kết hợp vếch với da bò. Miếng da dày được nướng trên than hồng cho dậy mùi thơm rồi đem luộc chín cùng sả. Các phần nội tạng khác, da, gân và sườn bò cũng được sơ chế, luộc cùng sả và riềng để khử mùi, sau đó cắt thành những miếng vừa ăn.

Tất cả nguyên liệu được cho vào một chiếc nồi lớn, đun trên lửa nhỏ trong khoảng 2 giờ đồng hồ để các thành phần hòa quyện. Cuối cùng, cà đắng sau khi ngâm và rửa sạch được cho vào nồi, ninh cùng nội tạng, da và thịt bò. Sự kết hợp giữa vị béo của nội tạng, độ sánh của da bò và vị đắng đặc trưng của cà đắng tạo nên hương vị riêng của món ăn truyền thống này.