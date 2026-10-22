Việt Nam sắp có tuyến cáp treo nối thẳng lên đỉnh núi cao gần 1.700 m, rút ngắn hành trình xuyên rừng từ 4 giờ xuống 15 phút, công trình do Sun Group đầu tư

Từ hành trình xuyên rừng kéo dài khoảng 3-4 tiếng, du khách dự kiến chỉ mất khoảng 15 phút để lên đỉnh Pú Tó Cọ khi tuyến cáp treo do Sun Group đi đầu tư vào hoạt động.

Ngày 10/5/2026, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Sun Group tổ chức động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa, lịch sử Điện Biên Phủ. Dự án có quy mô khoảng 35,35 ha, nằm trên địa bàn hai xã Mường Phăng và Pu Nhi, với hạng mục trung tâm là tuyến cáp treo một dây dài hơn 5 km.

Tuyến cáp được thiết kế với công suất vận chuyển tối đa 2.500 khách/giờ, kết nối ga đi gần di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng với ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ. Ngọn núi cao gần 1.700 m này từng là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt Đài quan sát trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Hiện nay, hành trình đi bộ xuyên rừng gần 9 km để lên khu vực Đài quan sát mất khoảng 3–4 giờ, qua địa hình dốc và phức tạp. Khi tuyến cáp treo đi vào hoạt động, thời gian di chuyển dự kiến rút xuống còn khoảng 15 phút, giúp du khách tiếp cận địa điểm lịch sử thuận tiện hơn.

Không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách, dự án còn được định hướng phát triển thành không gian trải nghiệm văn hóa, lịch sử giữa núi rừng Tây Bắc. Theo phương án của nhà đầu tư, khu vực ga đi sẽ tích hợp các hạng mục thương mại, dịch vụ và không gian kiến trúc lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống của đồng bào Thái, Mông. Trong khi đó, công trình tại ga đến được thiết kế theo địa hình sườn dốc tự nhiên, lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Thuồng luồng hóa rồng” của người Thái ở Điện Biên.

Với định hướng này, tổ hợp hướng tới kết hợp cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa bản địa và các dịch vụ du lịch trong cùng một điểm đến.

Trong tổng diện tích 35,35 ha, khu vực ga đi cáp treo chiếm khoảng 15,51 ha, khu ga đến khoảng 5,89 ha, hành lang tuyến cáp 9,71 ha và đất giao thông 4,24 ha. Ngoài hệ thống cáp treo, dự án còn có các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, thương mại và dịch vụ, với công suất thiết kế toàn tổ hợp dự kiến khoảng 15.000 lượt khách/ngày.

Tổng mức đầu tư giai đoạn đầu của dự án là 2.076 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của doanh nghiệp đạt 312 tỷ đồng, tương đương 15% tổng vốn đầu tư; phần còn lại dự kiến được huy động từ các nguồn khác. Theo kế hoạch được công bố, thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành dự kiến trong vòng 5 năm, theo các mốc pháp lý của dự án. Thời hạn hoạt động là 70 năm kể từ thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Điện Biên sở hữu hệ thống di tích gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng cảnh quan núi rừng và bản sắc văn hóa đa dạng. Tuy nhiên, việc phát triển các sản phẩm du lịch đủ sức kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách và tạo thêm sinh kế cho người dân vẫn là một thách thức đối với địa phương.

Trong bối cảnh đó, tổ hợp cáp treo được kỳ vọng cải thiện khả năng tiếp cận các địa điểm lịch sử có địa hình phức tạp, đồng thời mở rộng không gian cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm và dịch vụ. Nếu được kết nối hiệu quả với hệ thống di tích hiện có, dự án có thể trở thành một mắt xích trong hành trình khám phá lịch sử Điện Biên, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương.