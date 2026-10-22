Từ nay, sổ BHXH của hơn 100 triệu người dân chính thức có thay đổi quan trọng: Toàn bộ người lao động kiểm tra ngay thông tin sau

Với hơn 101,49 triệu người được chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân/CCCD, đạt tỷ lệ thành công 99,17%, BHXH Việt Nam đã hoàn thành chuyển đổi mã số cho người đang tham gia BHXH, BHYT trên toàn quốc. Người lao động cần lưu ý những gì

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Nghị định số 164/2025/NĐ-CP, Thông tư số 09/2026/TT-BTC và Quyết định số 366/QĐ-BHXH ngày 29/4/2026 của BHXH Việt Nam, sổ BHXH bản điện tử chính thức được đưa vào sử dụng trong quản lý và giải quyết chế độ BHXH, BHTN.

Theo đó, sổ BHXH bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như sổ BHXH giấy. Người tham gia có thể chủ động truy cập vào ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNeID mức độ 2), ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) hoặc kiểm tra hòm thư điện tử (Email) cá nhân để nhận và sử dụng sổ BHXH bản điện tử.

BHXH Việt Nam hoàn thành chuyển đổi mã số cho người đang tham gia BHXH, BHYT trên toàn quốc

Với hơn 101,49 triệu người được chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân/CCCD, đạt tỷ lệ thành công 99,17%, BHXH Việt Nam ghi dấu ấn trong chuẩn hóa dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số. Kết quả này góp phần tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu, tạo nền tảng nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

Theo kết quả tổng hợp đến ngày 16/10/2026, tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi trên phần mềm TST là 102.346.428 người, bao gồm người đang tham gia và người đã dừng tham gia BHXH, BHYT.

Trong đó:

- 101.499.314 người đã được chuyển đổi thành công sang số ĐDCN/CCCD, đạt 99,17%;

- 162.080 người chuyển đổi chưa thành công, chiếm 0,16%;

- 348.254 người chưa thực hiện chuyển đổi, chiếm 0,34%;

- 336.780 người chưa đủ điều kiện chuyển đổi, chiếm 0,33%.

Các thông tin trên sổ BHXH điện tử cần kiểm tra ngay để tránh sai sót

Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT và tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng có trách nhiệm hướng dẫn 100% người tham gia cài đặt VNeID (mức độ 2), VssID và cung cấp chính xác địa chỉ Email cá nhân. Trường hợp người tham gia chưa cập nhật Email, đơn vị tổng hợp và gửi hồ sơ điện tử mẫu 608 về cơ quan BHXH quản lý để kịp thời bổ sung vào dữ liệu hệ thống.

Việc chuyển đổi mã số được thực hiện tự động trên hệ thống BHXH; tuy nhiên, để bảo đảm thông tin được đồng bộ chính xác khi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số BHXH, người tham gia cần chủ động kiểm tra họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và đặc biệt là số định danh cá nhân/căn cước công dân.

Việc tra cứu có thể thực hiện qua ứng dụng VssID – BHXH số hoặc mục "Tra cứu trực tuyến" trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Nếu phát hiện thông tin thiếu hoặc sai lệch so với giấy tờ nhân thân, người tham gia cần liên hệ đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH để được hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đặc biệt lưu ý người tham gia và các đơn vị, Email đăng ký phải thuộc sở hữu cá nhân của người lao động, không sử dụng Email do tổ chức sở hữu. Cá nhân phải tự bảo quản, kiểm soát tài khoản Email, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu cho người khác để tránh rủi ro lộ lọt dữ liệu hoặc bị trục lợi quỹ BHXH.

Kể từ ngày 05/10/2026, khi người tham gia phát sinh các thủ tục điều chỉnh thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh...), điều chỉnh nội dung ghi trên sổ, gộp sổ BHXH hoặc xác nhận bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN sẽ được cấp sổ BHXH bản điện tử.

Dữ liệu sổ điện tử được tự động chuyển vào kho dữ liệu và ứng dụng VssID theo nguyên tắc: mỗi mã số BHXH chỉ tồn tại 01 tờ rời/bản điện tử có hiệu lực duy nhất, đồng thời hệ thống tự động thu hồi hoặc hủy hiệu lực bản cũ. Cơ quan BHXH chỉ thực hiện in sổ BHXH bản giấy khi người tham gia có yêu cầu.

Đối với người tham gia đã được cấp sổ BHXH điện tử: Khi làm thủ tục về thu – sổ, thẻ và giải quyết chế độ BHXH, BHTN chỉ cần truy cập VssID để sử dụng dữ liệu; cơ quan BHXH không yêu cầu nộp lại sổ giấy hay tờ rời giấy.

Đối với người tham gia hoặc bảo lưu trước ngày 01/10/2026 chưa được cấp sổ điện tử: Tiếp tục sử dụng sổ BHXH/tờ rời bản giấy hiện có để giao dịch với cơ quan BHXH cho đến khi phát sinh thủ tục chuyển đổi.