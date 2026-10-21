Từ năm 2027, người dân có thể nhận tiền BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua VNeID

BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch dùng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ năm 2027. Người chưa đủ điều kiện nhận tiền qua kênh này vẫn được chi trả bằng phương thức phù hợp, bảo đảm đầy đủ quyền lợi.

Theo kế hoạch Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành, cơ quan này sẽ kết nối, trao đổi dữ liệu với hệ thống định danh điện tử để quản lý thông tin người hưởng, giải quyết chế độ và tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID từ năm 2027.

Mục tiêu của việc triển khai là tạo thuận lợi cho người dân khi nhận trợ cấp, đồng thời thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Người dân có thể tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID chỉ với vài bước đơn giản

Tài khoản hưởng an sinh xã hội là gì?

Tài khoản hưởng an sinh xã hội lần đầu được quy định tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/26 của Chính phủ, có hiệu lực từ 28/9/26. Đây không phải tài khoản ngân hàng mới; tiền vẫn được chuyển vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động đã liên kết, còn VNeID đóng vai trò nền tảng định danh trung gian để xác thực đúng người thụ hưởng.

Để sử dụng, người dân cần có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, đăng ký thành công tài khoản hưởng an sinh xã hội và liên kết phương tiện thanh toán chính chủ, có thông tin định danh trùng khớp với dữ liệu trên ứng dụng. Cách đăng ký khá đơn giản: sau khi đăng nhập VNeID, người dùng chọn mục An sinh xã hội, vào Tài khoản hưởng an sinh xã hội, nhập số tài khoản nhận tiền rồi xác thực bằng mã passcode 6 số, vân tay hoặc khuôn mặt.

Từ năm 2027, người dân nhận tiền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngay trên tài khoản An sinh xã hội trên VNeID (Ảnh: Khả Văn)

Lộ trình ba bước đến năm 2027

Kế hoạch của BHXH Việt Nam được chia thành ba giai đoạn. Ngay trong tháng 10/26, BHXH Việt Nam xây dựng hướng dẫn nghiệp vụ và phương án kết nối, tích hợp dữ liệu. Sang tháng 11 và 12/26, các đơn vị liên quan hoàn thiện hướng dẫn và kết nối hệ thống. Từ năm 2027, việc chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội chính thức được thực hiện theo quy định và lộ trình triển khai.

Người dân có thể theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT... trên ứng dụng VssID (Ảnh: Khả Văn)

Chưa đăng ký VNeID có bị mất quyền lợi?

BHXH Việt Nam yêu cầu việc triển khai không được làm gián đoạn quá trình giải quyết, chi trả chế độ. Những người chưa đủ điều kiện nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng phương thức phù hợp theo quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng quy định rõ: trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận thì được chi trả theo hình thức khác theo quy định. Việc nhận tiền qua VNeID không làm thay đổi điều kiện hay mức hưởng của các chế độ BHXH.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam yêu cầu quá trình thực hiện phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thống nhất thông tin của người hưởng cũng như người được ủy quyền nhận chế độ.

Kế hoạch chi trả qua VNeID nằm trong tiến trình chuyển đổi số rộng hơn của ngành BHXH. Tính đến ngày 17/10/2026, BHXH Việt Nam đã chuyển đổi thành công mã số BHXH sang số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người.

Việc dùng số định danh cá nhân thay mã số BHXH giúp chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu, tạo nền tảng để đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở dữ liệu quan trọng để việc chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội vận hành chính xác từ năm 2027.