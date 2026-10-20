iPhone 18 giá rẻ lộ diện, thiết kế mới hoàn toàn?

Trong khi dòng iPhone Duo thu hút sự quan tâm của giới công nghệ, những hình ảnh rò rỉ mới về iPhone 18 cũng vừa hé lộ.

Theo PhoneArena, nguồn tin rò rỉ MajinBu mới đây đã chia sẻ hình ảnh được cho là mô hình của iPhone 18. Thiết bị xuất hiện với mặt lưng màu đỏ rượu Burgundy, mang đến diện mạo khác biệt so với thế hệ iPhone 17 hiện tại.

Điểm đáng chú ý nằm ở cụm camera phía sau. Dù vẫn sử dụng hai ống kính đặt ở góc trên bên trái, tương tự iPhone 17, phần khung camera trên mô hình được cho là iPhone 18 lại kéo dài gần như toàn bộ chiều ngang phía trên mặt lưng. Thiết kế này tạo cảm giác khác biệt so với cách bố trí camera trên mẫu iPhone tiêu chuẩn hiện nay.

Mô hình được cho là iPhone 18 với thiết kế mới lạ. (Ảnh: MajinBu)

Một chi tiết khác cũng thu hút sự chú ý là hệ thống nam châm MagSafe. Hình ảnh rò rỉ cho thấy các nam châm này có thể được nhìn thấy thông qua một tấm ốp đi kèm mô hình. Tuy nhiên, chưa có đủ cơ sở để xác định đây là thay đổi thực sự trên sản phẩm thương mại hay chỉ là đặc điểm của mô hình được sử dụng.

Cần lưu ý, những hình ảnh nói trên mới chỉ xuất phát từ nguồn tin rò rỉ, chưa phải thiết kế được Apple xác nhận chính thức. Do đó, diện mạo cuối cùng của iPhone 18 vẫn có thể khác so với những gì đang được chia sẻ.

Dù không sở hữu những nâng cấp cao cấp như dòng Pro hay thiết kế màn hình gập được đồn đoán trên iPhone Duo, iPhone 18 vẫn có thể giữ vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm của Apple.

Với nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc iPhone phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày, phiên bản tiêu chuẩn thường là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng, tính năng và giá bán. Đây cũng là nhóm người dùng có thể đóng góp đáng kể vào doanh số của Apple.

(Ảnh: MyDrivers)

Theo nhận định được PhoneArena đề cập, việc iPhone 18 có lịch trình ra mắt khác với thông lệ, kết hợp cùng những nâng cấp về phần cứng, có thể giúp sản phẩm thu hút thêm sự chú ý khi lên kệ. Nếu đáp ứng được kỳ vọng của người dùng, mẫu máy này có khả năng trở thành một trong những smartphone bán chạy trong năm 2027.

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất liên quan đến iPhone 18 là thời điểm trình làng. Theo các thông tin rò rỉ được đề cập trong bài viết của PhoneArena, Apple có thể điều chỉnh lịch ra mắt các mẫu iPhone trong giai đoạn 2026-2027.

Theo đó, các phiên bản cao cấp như iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ xuất hiện vào tháng 9/2026, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn có thể phải chờ đến mùa xuân năm 2027.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đây sẽ là sự thay đổi đáng kể so với lịch trình ra mắt iPhone truyền thống của Apple, khi các phiên bản thường và Pro thường được giới thiệu cùng thời điểm.

Theo PhoneArena

