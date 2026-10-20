Apple lại có sự kiện mới ngày 28/10: MacBook Pro cảm ứng, iPad mini OLED sắp ra mắt?

Bên cạnh mẫu laptop đầu tiên cho phép chạm vào màn hình, Apple được cho là sẽ trình làng iPad mini OLED cùng iMac và MacBook Pro bản tiêu chuẩn chạy chip M6.

Apple vừa gửi thư mời truyền thông cho sự kiện mang tên "Pro and tell", diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) lúc 10h ngày 28/10 theo giờ miền Tây nước Mỹ, tức 0h ngày 29/10 theo giờ Việt Nam. Greg Joswiak, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple, đăng ảnh thư mời kèm dòng chú thích: "Nóng lòng được 'pro and tell' vào tuần tới".

Đây là sự kiện thứ hai của Apple trong tháng 10. Hôm 13/10, hãng vừa ra mắt màn hình thông minh HomeView, loa HomePod mini 2 và Apple TV 4K mới tại New York trong sự kiện "Welcome home". Tên gọi lần này chơi chữ từ "show and tell", hoạt động mang đồ vật tới lớp để giới thiệu quen thuộc ở trường học Mỹ, đồng thời gợi thẳng tới dòng MacBook Pro.

Thư mời sự kiện "Pro and tell"

Giống đợt ra mắt HomeView, "Pro and tell" nhiều khả năng không phải buổi thuyết trình truyền thống. Apple gọi đây là một "trải nghiệm": phóng viên được cầm thử sản phẩm trong cả ngày, còn thông tin chính thức sẽ đến qua thông cáo báo chí đăng cùng thời điểm. Đến lúc này, Apple chưa xác nhận có phát trực tiếp cho công chúng hay không.

Chiếc Mac đầu tiên có màn hình cảm ứng

Nhân vật chính được chờ đợi là MacBook Pro 14 inch và 16 inch thiết kế mới. Đây sẽ là chiếc Mac đầu tiên có màn hình cảm ứng, sau nhiều năm Apple khước từ ý tưởng này. Theo phóng viên Mark Gurman, người thường đưa tin chính xác về kế hoạch sản phẩm của Apple, máy chuyển từ màn hình mini-LED sang OLED. Cụ thể là Tandem OLED, công nghệ xếp chồng 2 lớp OLED để tăng độ sáng, vốn đã có trên iPad Pro.

Phần "tai thỏ" chứa camera trên đỉnh màn hình sẽ nhường chỗ cho Dynamic Island, dải hiển thị thông báo và tác vụ đang chạy giống trên iPhone. Dynamic Island trên Mac được cho là nhỏ hơn bản trên iPhone và không đi kèm Face ID.

MacBook có màn hình cảm ứng sắp thành hiện thực

Người dùng có thể cảm nhận rõ nhất thay đổi về trọng lượng. Mark Gurman cho biết Apple đã thiết kế lại phần bên trong, thu nhỏ linh kiện và sắp xếp lại bố cục để máy "nhẹ hơn đáng kể". MacBook Pro 16 inch hiện nặng khoảng 2,1 kg, nên nếu mức giảm đủ lớn, người mang máy đi làm hằng ngày sẽ thấy ngay. Tuy vậy, chính Mark Gurman sau đó cũng đính chính rằng máy có lẽ sẽ không mỏng hơn nhiều. Apple chưa đưa ra con số nào.

Cảm ứng trên MacBook Pro không biến máy thành iPad. Bàn phím và bàn di chuột vẫn giữ nguyên, người dùng có thể chạm nhiều hay ít tùy thích. Theo các mô tả, khi chạm vào một nút, macOS sẽ hiện kiểu menu mới bao quanh ngón tay với các lựa chọn hợp với thao tác chạm. Chạm vào thanh menu trên cùng thì các nút điều khiển phóng to cho dễ bấm. Máy cũng hỗ trợ chụm 2 ngón để phóng to và cuộn nhanh như trên iPad. Mark Gurman nhận định chiếc MacBook Pro cảm ứng "sẽ không mang cảm giác như một chiếc iPad", và cảm ứng chỉ là "phần cộng thêm".

Apple đã để lại vài manh mối trong macOS 27, như hỗ trợ cảm ứng khi dùng iPad làm màn hình phụ qua Sidecar, thao tác kéo xuống để làm mới và các mục trên thanh menu lớn hơn một chút. Máy hiện được thử nghiệm với macOS 27.2, bản cập nhật đang ở giai đoạn beta.

Dòng máy OLED được định vị cao hơn MacBook Pro hiện hành và có giá đắt hơn. Một số nguồn tin cho rằng Apple có thể dùng tên mới, như MacBook Ultra, thay cho cái tên MacBook Pro.

Máy đắt nhất, chip lại không mới nhất

MacBook Pro cảm ứng được cho là chạy M5 Pro và M5 Max, cùng thế hệ chip với MacBook Pro đang bán. Trước đây, giới theo dõi Apple tin rằng thiết kế mới sẽ đi cùng M6 Pro và M6 Max. Tuy nhiên, Apple được cho là đã bỏ qua 2 chip này để dồn sức cho thế hệ M7. Phiên bản kế nhiệm dùng M7 Pro và M7 Max đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối, có thể ra mắt sớm nhất vào cuối năm 2027.

Ngược lại, chip M6 sẽ xuất hiện trên những chiếc máy rẻ hơn. Apple được cho là sẽ cập nhật MacBook Pro 14 inch bản tiêu chuẩn và iMac với M6, nhưng giữ nguyên thiết kế cũ. M6 là chip đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 2nm, giúp chip mạnh hơn mà tốn ít điện hơn. Con chip này đã ra mắt trên Mac mini hồi cuối tháng 8. Theo Apple, Mac mini M6 xử lý tác vụ AI nhanh gấp 4 lần và CPU nhanh hơn 40% so với bản M4.

Người mua bản rẻ vì thế được chip đời mới. Người chi nhiều tiền nhất có màn hình và thiết kế mới, nhưng chip thuộc thế hệ trước. Tin đồn khác cho biết bản tiêu chuẩn của thiết kế cảm ứng, dùng chip M7, có thể đến sớm nhất vào mùa xuân năm sau. Người muốn mua MacBook Pro cảm ứng với giá dễ chịu hơn sẽ phải chờ thêm vài tháng.

iPad mini lần đầu dùng OLED, giá có thể tăng mạnh

Sản phẩm thứ ba là iPad mini thế hệ mới, lần đầu dùng màn hình OLED thay cho LCD. Các đoạn mã lộ ra từ phần mềm của Apple cho thấy máy chạy chip A20 Pro, cùng loại với iPhone 18 Pro, thay cho A17 Pro trên bản 2024. Camera trước chuyển sang cạnh dài, thuận tiện hơn khi gọi video lúc cầm ngang. iPad mini cũng là mẫu iPad cuối cùng thực hiện thay đổi này.

Apple được cho là thiết kế lại hệ thống loa, có thể dùng cơ chế rung để phát âm thanh, đồng thời tăng khả năng chống nước. Màn hình có thể lớn hơn một chút so với mức 8,3 inch hiện tại.

iPad mini sẽ có nâng cấp lớn nhất từ trước tới nay

Những nâng cấp này kéo theo giá cao hơn. Mark Gurman cho rằng iPad mini OLED sẽ đắt hơn đáng kể so với mức 599 USD (tương đương khoảng 15,8 triệu đồng) của bản hiện tại. Ông dự đoán giá bán có thể tiến gần mốc 799 USD (tương đương khoảng 21 triệu đồng).

Có thể lên kệ ngay tuần sau

Apple chưa công bố giá hay ngày mở đặt hàng của bất kỳ sản phẩm nào. Mark Gurman cho biết hệ thống Apple Store tại Mỹ sẽ "thay áo" từ tối 5/11 sang ngày 6/11, tức đổi bảng hiển thị và bày sản phẩm mới lên bàn trưng bày. Mốc này cách sự kiện đúng một tuần, khoảng thời gian Apple thường cần để mở bán sản phẩm sau khi công bố.

"Pro and tell" khép lại mùa thu dày đặc của Apple, sau sự kiện iPhone hồi tháng 9, đợt mở đặt trước iPhone Duo màn hình gập giữa tháng 10 và nhóm thiết bị nhà thông minh ra mắt ngày 13/10.

Sự kiện bắt đầu lúc 0h ngày 29/10 theo giờ Việt Nam. Nếu thông tin về đợt "thay áo" cửa hàng chính xác, MacBook Pro cảm ứng, iPad mini OLED cùng iMac và MacBook Pro chạy M6 có thể lên kệ tại Mỹ từ ngày 6/11.