Apple khuyên người dùng iPhone ngừng sử dụng ứng dụng sau

Apple khuyến khích người dùng iPhone cân nhắc từ bỏ một ứng dụng quen thuộc.

Apple vừa triển khai chiến dịch Switch to Safari nhằm thuyết phục người dùng chuyển từ Chrome sang Safari. Hãng nhấn mạnh những lợi thế của trình duyệt này về thời lượng pin, tốc độ tải trang và khả năng bảo vệ quyền riêng tư trên các thiết bị Apple.

Theo 9to5Mac, chiến dịch bao gồm một trang web riêng mang tên Switch to Safari cùng hai video đăng tải trên YouTube. Thông qua các nội dung quảng bá, Apple tập trung làm nổi bật những tính năng mà hãng cho là giúp Safari có lợi thế trước Chrome, từ khả năng tiết kiệm pin đến các công cụ hạn chế theo dõi người dùng.

Apple đang nhấn mạnh những lợi thế của Safari nhằm thuyết phục người dùng iPhone thay đổi ứng dụng Chrome. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Theo Apple, Safari có thể giúp người dùng xem video trực tuyến trên máy Mac lâu hơn tới 5 giờ so với Chrome sau mỗi lần sạc. Hãng cũng cho biết trình duyệt này có thể tải các trang web thường xuyên truy cập nhanh hơn tới 35%.

Bên cạnh hiệu năng, Apple giới thiệu Distraction Control, tính năng cho phép người dùng ẩn những thành phần gây mất tập trung trên trang web. Chẳng hạn, người dùng có thể loại bỏ các cửa sổ bật lên hoặc một số nội dung không mong muốn khi duyệt web. Các lựa chọn đã thiết lập được lưu lại, giúp hạn chế việc phải thực hiện lại thao tác trong những lần truy cập sau.

Apple cũng nhấn mạnh khả năng xử lý nội dung hoạt hình và các ứng dụng web đòi hỏi nhiều tài nguyên. Đây là những yếu tố được hãng đưa vào chiến dịch nhằm cho thấy Safari có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày, đồng thời tận dụng khả năng tối ưu giữa phần cứng và phần mềm trên thiết bị Apple.

Quyền riêng tư là một trong những trọng tâm của chiến dịch Switch to Safari. Apple cho rằng việc theo dõi hoạt động duyệt web và thu thập dữ liệu phục vụ quảng cáo là vấn đề người dùng cần cân nhắc khi lựa chọn trình duyệt.

Theo hãng, Safari chặn cookie của bên thứ ba theo mặc định và tích hợp Intelligent Tracking Prevention (ITP), công nghệ được thiết kế để hạn chế hoạt động theo dõi người dùng giữa các trang web. Trình duyệt cũng có cơ chế ngăn chặn các trình theo dõi đã biết trong chế độ duyệt web riêng tư.

Ngoài ra, Safari hỗ trợ nhiều tính năng bảo mật khác trong hệ sinh thái Apple, gồm cảnh báo khi mật khẩu có nguy cơ bị xâm phạm, passkey thay thế mật khẩu truyền thống và thanh toán trực tuyến qua Apple Pay.

Dù vậy, các số liệu về thời lượng pin và tốc độ tải trang được đề cập trong chiến dịch là tuyên bố từ Apple. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thiết bị, phiên bản phần mềm, điều kiện mạng và cách sử dụng.

Apple cũng hướng dẫn người dùng chuyển sang Safari trên iPhone, iPad và máy Mac. Thao tác thực hiện tương đối đơn giản, không yêu cầu cài đặt thêm ứng dụng nếu Safari đã có sẵn trên thiết bị.

Trên iPhone và iPad, người dùng mở Cài đặt > Ứng dụng > Safari > Ứng dụng trình duyệt mặc định, sau đó chọn Safari. Tên mục có thể khác đôi chút tùy phiên bản hệ điều hành và ngôn ngữ thiết bị.

Với máy Mac, người dùng truy cập Cài đặt hệ thống > Màn hình nền & Dock, tìm mục trình duyệt web mặc định rồi chọn Safari.

Tham khảo 9to5Mac