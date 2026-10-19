Tất cả người dân có BHXH chú ý thông báo quan trọng từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Người dân cần nắm rõ lộ trình triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để chủ động cập nhật thông tin, bảo đảm quyền lợi khi nhận các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày 14/10/2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch số 4146/KH-BHXH về triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID trong chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo kế hoạch, việc triển khai nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống BHXH Việt Nam và hệ thống định danh điện tử, phục vụ quản lý người hưởng, giải quyết chế độ và tổ chức chi trả. Đây cũng là một trong những giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực an sinh xã hội.

BHXH Việt Nam dự kiến triển khai chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID từ năm 2027, theo lộ trình cụ thể nhằm bảo đảm quyền lợi người hưởng. (Ảnh: BHXH)

Để thực hiện kế hoạch, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn về xác định và sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội. Các đơn vị cũng sẽ rà soát, chuẩn hóa, cập nhật thông tin người hưởng, đồng thời hoàn thiện việc kết nối giữa hệ thống định danh điện tử với phần mềm nghiệp vụ của ngành BHXH.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân đăng ký, tích hợp, sử dụng tài khoản cũng được chú trọng nhằm giúp người hưởng tiếp cận phương thức chi trả mới thuận lợi hơn.

Theo lộ trình, trong tháng 10/2026, BHXH Việt Nam tập trung xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn nghiệp vụ, phương án kết nối, tích hợp và trao đổi dữ liệu. Trong tháng 11 và 12/2026, các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện, ban hành hướng dẫn và triển khai kết nối hệ thống theo phương án thống nhất.

Đến năm 2027, việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được tổ chức theo quy định và lộ trình triển khai.

Một trong những yêu cầu được BHXH Việt Nam đặt ra là bảo đảm thống nhất thông tin giữa người hưởng chế độ, người được ủy quyền nhận chế độ và tài khoản hưởng an sinh xã hội. Quá trình triển khai không được làm gián đoạn việc giải quyết hồ sơ hoặc ảnh hưởng đến công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội, cơ quan BHXH tiếp tục thực hiện phương thức chi trả phù hợp theo quy định, bảo đảm quyền lợi của người thụ hưởng.

Các phản ánh, kiến nghị và khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện cũng sẽ được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Việc triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID hướng tới hiện đại hóa quy trình chi trả, tăng cường ứng dụng dữ liệu số và nâng cao tính an toàn, minh bạch trong quản lý an sinh xã hội.

Theo BHXH Việt Nam, việc thực hiện sẽ tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm người dân được giải quyết và thụ hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam