5 chiếc iPhone giảm giá sâu, đáng mua nhất hiện nay

Năm chiếc iPhone này được bán với mức giá tốt hơn trong tháng 10, mang tới cơ hội mua máy với chi phí tiết kiệm hơn.

Sau khi thế hệ iPhone Duo xuất hiện, giá bán của một số mẫu iPhone đời trước lại được điều chỉnh tại các hệ thống bán lẻ. Đây là cơ hội để người dùng nâng cấp thiết bị với chi phí thấp hơn.

Trong tháng 10, 5 mẫu máy đáng chú ý gồm iPhone Air, iPhone 16, iPhone 13, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17. Mỗi sản phẩm hướng đến một nhóm nhu cầu khác nhau, từ ưu tiên thiết kế, tiết kiệm chi phí đến yêu cầu cao về hiệu năng và camera.

1. iPhone Air

Trong số các mẫu máy được đề cập, iPhone Air ghi nhận mức giảm giá lớn nhất, lên tới 13 triệu đồng. Sản phẩm hướng đến người dùng ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ, thay vì hệ thống camera đa dụng hay thời lượng pin thuộc nhóm cao nhất.

iPhone Air. (Ảnh minh hoạ: FPT Shop)

Máy có độ dày 5,6 mm, trọng lượng 165 g và màn hình 6,5 inch. Thiết kế này phù hợp với người thường xuyên mang điện thoại theo bên mình, sử dụng thiết bị trong thời gian dài hoặc đề cao tính gọn nhẹ.

Tuy nhiên, thiết kế mỏng cũng đặt ra những đánh đổi mà người mua cần cân nhắc, đặc biệt về thời lượng pin và khả năng chụp ảnh so với các mẫu iPhone có hệ thống camera phong phú hơn. Vì vậy, mức giảm sâu chưa phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị của sản phẩm.

Với giá khởi điểm 23,39 triệu đồng theo thông tin bán lẻ được cung cấp, iPhone Air có thể cạnh tranh với iPhone 17 ở một số phiên bản và cửa hàng. Người mua nên đối chiếu dung lượng lưu trữ, chính sách bảo hành và nhu cầu sử dụng thực tế trước khi lựa chọn.

2. iPhone 16

iPhone 16 là phương án đáng cân nhắc với người muốn nâng cấp từ những thế hệ cũ nhưng chưa có nhu cầu sở hữu dòng máy cao cấp mới nhất. Trong tháng 10/2026, sản phẩm được ghi nhận mức giảm tối đa 5,8 triệu đồng, dù nguồn hàng và lựa chọn màu sắc có thể khác nhau giữa các đại lý.

iPhone 16. (Ảnh: QQ)

Máy sử dụng chip A18, màn hình Super Retina XDR 6,1 inch, camera chính 48 MP và camera góc siêu rộng 12 MP. Nút Action, Camera Control cùng cổng USB-C giúp mở rộng khả năng thao tác và tăng tính thuận tiện khi sử dụng phụ kiện.

iPhone 16 cũng hỗ trợ Apple Intelligence trên các thiết bị, ngôn ngữ và khu vực đáp ứng yêu cầu của Apple. Đây là một trong những điểm đáng chú ý khi so sánh với các mẫu iPhone đời thấp hơn.

Với người đang sử dụng iPhone 12 hoặc iPhone 13, việc chuyển sang iPhone 16 có thể mang lại cải thiện về hiệu năng, camera và các tính năng phần mềm. Tuy nhiên, nếu giá iPhone 17 không chênh lệch nhiều tại thời điểm mua, người dùng nên so sánh cả hai thế hệ trước khi quyết định.

3. iPhone 13

iPhone 13 là mẫu máy có mức giá thấp nhất trong danh sách, phù hợp với người dùng muốn tiết kiệm chi phí hoặc không cần những tính năng mới nhất. Tuy nhiên, do sản phẩm đã ra mắt từ năm 2021, tình trạng hàng hóa cần được kiểm tra kỹ.

iPhone 13 mini và iPhone 13. (Ảnh: FPT Shop)

Máy được trang bị màn hình OLED 6,1 inch, chip A15 Bionic, hệ thống camera kép 12 MP và khả năng quay video 4K. Cấu hình này vẫn đáp ứng các nhu cầu phổ biến như liên lạc, sử dụng mạng xã hội, xem video và chụp ảnh hằng ngày.

Lợi thế của iPhone 13 nằm ở thiết kế nhỏ gọn và khả năng đáp ứng những tác vụ cơ bản. Dù vậy, tuổi đời thiết bị khiến thời gian hỗ trợ phần mềm còn lại trở thành yếu tố quan trọng khi cân nhắc mua máy.

Người mua cũng cần phân biệt hàng mới tồn kho với máy đã qua sử dụng hoặc hàng tân trang, đồng thời kiểm tra tình trạng pin, linh kiện và chính sách bảo hành. Với mức giá từ 14,29 triệu đồng theo thông tin được cung cấp, iPhone 13 chỉ thực sự hấp dẫn khi tình trạng máy và chế độ hậu mãi tương xứng với số tiền bỏ ra.

4. iPhone 17 Pro Max

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 17 Pro Max là lựa chọn dành cho người cần màn hình lớn, hiệu năng mạnh và hệ thống camera linh hoạt. Sau khi thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max xuất hiện, một số đại lý điều chỉnh giá bán iPhone 17 Pro Max, với mức giảm được ghi nhận lên tới 3 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max. (Ảnh: Bloomberg)

Sản phẩm có màn hình 6,9 inch, phù hợp với nhu cầu xem video, chơi game, đọc tài liệu và xử lý công việc trên điện thoại. Hệ thống camera cùng cấu hình cao cấp cũng hướng đến người thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc sử dụng các ứng dụng đòi hỏi nhiều tài nguyên.

So với việc mua thế hệ mới nhất, lựa chọn iPhone 17 Pro Max có thể giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí mà vẫn tiếp cận được nhiều tính năng cao cấp. Dù vậy, mức giá khởi điểm 34,99 triệu đồng vẫn thuộc nhóm cao trên thị trường.

Với người chủ yếu nhắn tin, lướt web, xem video và chụp ảnh thông thường, những mẫu iPhone có giá thấp hơn có thể đáp ứng tốt nhu cầu. Ngược lại, người thường xuyên quay dựng video, chơi game hoặc khai thác hệ thống camera sẽ có thêm lý do để cân nhắc dòng Pro Max.

5. iPhone 17

iPhone 17 là phương án trung hòa giữa chi phí và khả năng sử dụng đối với người muốn sở hữu phần cứng thế hệ mới mà không cần đầu tư cho dòng Pro Max. Theo mức giá được cung cấp, sản phẩm hiện có giá từ 26,99 triệu đồng, với mức giảm tối đa 3 triệu đồng tại một số hệ thống bán lẻ.

iPhone 16 và iPhone 17. (Ảnh: Macone)

Máy sở hữu màn hình 6,3 inch hỗ trợ ProMotion 120 Hz, chip A19 và hệ thống camera sau gồm camera chính 48 MP cùng camera góc siêu rộng 48 MP. Tần số quét cao giúp thao tác cuộn trang và các chuyển động trên màn hình mượt mà hơn.

So với iPhone Air, iPhone 17 hướng đến trải nghiệm sử dụng cân bằng hơn, không đặt trọng tâm quá lớn vào độ mỏng. Trong khi đó, so với iPhone 17 Pro Max, phiên bản tiêu chuẩn có mức giá dễ tiếp cận hơn nhưng không nhắm đến cùng nhóm nhu cầu chuyên sâu.

Đối với người đang sử dụng iPhone đời cũ, iPhone 17 có thể là lựa chọn phù hợp nếu muốn nâng cấp màn hình, hiệu năng và camera. Tuy nhiên, người mua vẫn nên so sánh giá thực tế với iPhone 16 và iPhone Air để xác định mẫu máy có lợi thế rõ ràng nhất về chi phí.

Nên chọn iPhone nào?

Việc lựa chọn iPhone không nên chỉ dựa vào mức giảm giá được công bố. Một mẫu máy giảm nhiều chưa chắc là phương án tiết kiệm nhất nếu không phù hợp với nhu cầu hoặc có chi phí sử dụng lâu dài cao hơn dự kiến.

Nếu ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ, iPhone Air là lựa chọn đáng cân nhắc. iPhone 16 phù hợp với người muốn nâng cấp từ các thế hệ cũ; iPhone 13 hướng đến nhóm người cần một thiết bị phục vụ các tác vụ cơ bản; iPhone 17 cân bằng giữa phần cứng mới và giá bán, còn iPhone 17 Pro Max dành cho người cần trải nghiệm cao cấp.