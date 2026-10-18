Doanh nghiệp Việt đối mặt thách thức dữ liệu trong kỷ nguyên AI

Theo khảo sát của Synology, dù 97,6% người tham gia tại Việt Nam cho biết đã triển khai công cụ bảo vệ dữ liệu, chỉ 19,1% tự tin về khả năng phục hồi sau tấn công mã độc tống tiền.

Tại sự kiện báo chí thường niên 2026 diễn ra ở TP.HCM, Synology công bố kết quả khảo sát về nhu cầu hạ tầng dữ liệu của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Các số liệu cho thấy bên cạnh yêu cầu nâng cao năng suất, doanh nghiệp vẫn phải giải quyết những vấn đề liên quan đến bảo mật, quản trị và khả năng khôi phục dữ liệu.

Theo khảo sát, 91% người tham gia tại Việt Nam đánh giá hạ tầng sẵn sàng cho AI có vai trò quan trọng đối với hiệu quả quy trình và năng suất làm việc. Tuy nhiên, 56,7% xác định bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu là trở ngại lớn nhất khi triển khai công nghệ này. Chất lượng dữ liệu, khả năng tiếp cận thông tin và chi phí đầu tư cũng là những vấn đề được đề cập.

Ông Antoine Yang, Quản lý Synology khu vực Đông Nam Á phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Synology)

Khi đưa AI vào hoạt động, doanh nghiệp cần bảo đảm dữ liệu đầu vào có chất lượng, đồng thời kiểm soát cách thông tin được truy cập và sử dụng. Điều này đặt ra yêu cầu nâng cấp hạ tầng không chỉ để đáp ứng nhu cầu xử lý mà còn phải duy trì khả năng quản lý dữ liệu trong toàn hệ thống.

Về định hướng đầu tư, khoảng 75% người tham gia khảo sát ưu tiên hạ tầng tại chỗ hoặc mô hình kết hợp giữa hệ thống nội bộ và điện toán đám mây. Trong khi đó, 71,3% xem tăng cường bảo mật dữ liệu là một trong những ưu tiên hàng đầu khi nâng cấp hạ tầng.

Các số liệu phản ánh xu hướng doanh nghiệp cân nhắc giữa khả năng mở rộng của điện toán đám mây và nhu cầu kiểm soát dữ liệu nội bộ. Việc lựa chọn mô hình nào còn phụ thuộc vào đặc thù hoạt động, yêu cầu bảo mật và nguồn lực đầu tư của từng tổ chức.

Khả năng phục hồi dữ liệu vẫn là điểm đáng lo ngại

Một trong những kết quả đáng chú ý của khảo sát là khoảng cách giữa tỷ lệ triển khai công cụ bảo vệ dữ liệu và mức độ tự tin về khả năng phục hồi sau sự cố. Cụ thể, 97,6% người tham gia cho biết tổ chức của họ đã triển khai các công cụ bảo vệ dữ liệu, nhưng chỉ 19,1% rất tự tin có thể nhanh chóng khôi phục sau một cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền mà vẫn bảo vệ được dữ liệu sao lưu.

(Ảnh: Synology)(Ảnh: Synology)

Điều này cho thấy việc có công cụ sao lưu chưa đồng nghĩa doanh nghiệp đã sẵn sàng ứng phó với các sự cố an ninh mạng. Khả năng phục hồi còn phụ thuộc vào mức độ an toàn của bản sao lưu, quy trình khôi phục và việc kiểm tra khả năng vận hành trở lại sau khi hệ thống bị gián đoạn.

Ông Antoine Yang, Quản lý Synology khu vực Đông Nam Á, cho biết doanh nghiệp cần duy trì nguồn dữ liệu đáng tin cậy và phương án phục hồi phù hợp khi xảy ra gián đoạn, đặc biệt trong bối cảnh quy mô ứng dụng AI ngày càng tăng.

Tại sự kiện, Synology giới thiệu một số giải pháp phục vụ nhu cầu lưu trữ và bảo vệ dữ liệu, trong đó có dòng thiết bị sao lưu ActiveProtect, phiên bản ActiveProtect Manager 2.0 và hệ thống lưu trữ SSD NVMe PAS7700. Hãng cho biết ActiveProtect Manager 2.0 mở rộng khả năng hỗ trợ các nền tảng Nutanix AHV và Proxmox VE, hướng đến việc quản lý nhiều môi trường công nghệ thông tin trên cùng hệ thống.

(Ảnh: Synology)

Bên cạnh đó, Synology cập nhật các giải pháp lưu trữ và quản lý dung lượng, đồng thời giới thiệu những tính năng AI trong bộ công cụ văn phòng, cộng tác và giám sát. Các ứng dụng này hướng đến hỗ trợ xử lý tài liệu, làm việc nhóm và tìm kiếm thông tin phục vụ vận hành doanh nghiệp.

Tuy nhiên, từ những số liệu khảo sát được công bố, bài toán của doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc đầu tư thêm hạ tầng hay công cụ AI. Chất lượng dữ liệu, khả năng kiểm soát truy cập, phương án sao lưu và năng lực phục hồi sau sự cố cũng là những yếu tố cần được tính đến khi triển khai công nghệ mới.