Bí mật dải màu xanh, đỏ, vàng trên lốp xe mới, không đơn giản chỉ có cho đẹp

Ngành công nghiệp lốp xe hiện chưa có một quy chuẩn chung về ý nghĩa của các màu sắc này.

Nếu từng mua một bộ lốp mới cho xe ô tô, không khó để nhận thấy những đường kẻ màu trên bề mặt lốp. Chúng thường xuất hiện dưới dạng các dải màu nổi bật chạy dọc theo chu vi lốp.

Đáng chú ý, những dấu hiệu này không dành cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, nó vẫn có ý nghĩa nhất định với các nhà sản xuất chứ không hoàn toàn vô nghĩa.

Lốp xe mới có các dải màu xanh, đỏ, vàng. Ảnh: Getty Images

Mỗi hãng lốp có định nghĩa màu sắc khác nhau

Công ty REA của Đức, đơn vị cung cấp thiết bị đánh dấu cho ngành công nghiệp sản xuất lốp xe, cho biết các đường kẻ màu tự động được sử dụng để phân loại vật liệu. Hệ thống có thể đánh dấu lên các thành phần cao su cũng như lốp xe thành phẩm, giúp nhà máy phân biệt được các loại vật liệu và sản phẩm trong quá trình chế tạo.

Đây là công cụ quan trọng để công nhân hoặc máy móc phân biệt các loại lốp khác nhau. Khi lốp xe đến tay nhà bán lẻ và được lắp vào xe của khách hàng, các đường kẻ màu này đã hoàn thành vai trò của mình. Theo thời gian, khi xe lăn bánh, những vạch màu này sẽ dần mòn đi và biến mất.

Các thông số khách hàng cần quan tâm luôn được thể hiện trên hông lốp. Ảnh: Getty Images

Điểm thú vị nằm ở việc ngành công nghiệp lốp xe hiện chưa có một quy chuẩn chung về ý nghĩa của các màu sắc này. Cụ thể, một đường kẻ màu xanh trên lốp của thương hiệu này chưa chắc đã mang ý nghĩa giống như đường kẻ màu xanh trên lốp của một thương hiệu khác. Những dấu hiệu này thuộc hệ thống nhận diện riêng của từng nhà sản xuất.

Do đó, nếu không có mã quy định từ nhà máy tương ứng, người mua không thể dựa vào màu sắc để xác định chính xác loại lốp mình đang xem. Nói cách khác, đây chỉ là các công cụ nội bộ nhằm giúp quy trình sản xuất trở nên thuận tiện hơn.

Sự kết hợp giữa các màu sắc cũng rất quan trọng. Trong quy trình đánh dấu đã được cấp bằng sáng chế, 2 màu sắc sẽ kết hợp với nhau để xác định loại hợp chất tạo nên bề mặt lốp. Nếu chỉ nhìn vào một dải màu, người dùng sẽ bỏ lỡ một phần thông tin quan trọng.

Những thông số thực sự quan trọng của lốp

Mặc dù không cần bận tâm đến các đường kẻ màu trên lốp, nhưng người tiêu dùng nên chú ý đến nhiều thông tin quan trọng khác. Các thông tin này bao gồm kích thước lốp, kiểu loại, chỉ số tải trọng và chỉ số tốc độ.

Dải số chỉ thời gian sản xuất của lốp. Ảnh: Getty Images

Các thông tin chi tiết thường được ghi bằng ngôn ngữ thông dụng trên phần hông lốp, trong khi một số thông tin khác lại được thể hiện dưới dạng mã. Chẳng hạn, hãy quan sát các con số trong hình ảnh phía trên. "2125" là mã ngày sản xuất trên chiếc lốp này, nó cho biết lốp được sản xuất vào tuần thứ 21 của năm 2025.

Thông tin này rất quan trọng, hầu hết các nhà sản xuất lốp đều khuyến nghị thay lốp sau mỗi 5 hoặc 6 năm, ngay cả khi gai lốp vẫn còn tốt. Nhờ nắm được mã ngày sản xuất, người dùng có thể đảm bảo rằng mình không mua phải những chiếc lốp đã được sản xuất trong khoảng thời gian 1-2 năm.

Các hướng dẫn lắp đặt cũng rất đáng lưu tâm. Đối với loại lốp có hướng quay cố định, trên hông lốp sẽ có một mũi tên chỉ rõ chiều quay. Đây là hướng dẫn lắp đặt cần tuân thủ để có thể vận hành an toàn, đặc biệt trên điều kiện đường ướt.