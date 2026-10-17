12 loại tài khoản cần liên kết VNeID trước ngày 31/12/2026

Chính phủ quy định tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 loại tài khoản phải liên kết, xác thực với VNeID.

sTài khoản trong 12 lĩnh vực, từ ngân hàng, chứng khoán đến thương mại điện tử và mạng xã hội tại Việt Nam, thuộc diện phải liên kết, xác thực với VNeID theo quy định mới của Chính phủ.

Phần lớn tài khoản đã tạo lập trước thời điểm nghị định có hiệu lực phải hoàn thành việc xác thực trước ngày 31/12/2026; riêng tài khoản ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.

12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với VNeID

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử, Chính phủ quy định tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID.

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử, Chính phủ quy định tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 loại tài khoản phải liên kết, xác thực với VNeID. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Các lĩnh vực gồm: giáo dục; bình dân học vụ số; chứng khoán; viễn thông; ngân hàng; thương mại điện tử; hóa đơn điện tử; kinh doanh vận tải; kinh doanh du lịch; kinh doanh dược; khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, quy định áp dụng đối với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết.

Đối với các tài khoản đã được tạo lập trước ngày nghị định có hiệu lực, việc liên kết, xác thực với VNeID phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.

Như vậy, các tài khoản thuộc diện điều chỉnh cần được rà soát và thực hiện liên kết, xác thực theo thời hạn tương ứng với từng lĩnh vực.

Nghị định cũng quy định đối với tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới.

Theo đó, các tài khoản này phải được liên kết, xác thực với VNeID trước khi sử dụng nếu nền tảng số đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đối với những lĩnh vực khác, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến bắt buộc phải liên kết, xác thực với VNeID trước khi thực hiện.

Quy định này đồng thời giao trách nhiệm cho các cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc xác định những giao dịch thuộc phạm vi quản lý cần áp dụng hình thức xác thực nêu trên.

Nền tảng số quốc gia phải tích hợp VNeID trước ngày 31/12/2026

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu đối với các nền tảng số quốc gia. Chính phủ quy định các nền tảng này phải tích hợp việc sử dụng VNeID để phục vụ xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trước ngày 31/12/2026.

Với yêu cầu này, các nền tảng thuộc diện điều chỉnh phải hoàn thiện việc tích hợp hệ thống, bảo đảm đáp ứng yêu cầu xác thực và thực hiện giao dịch điện tử theo lộ trình quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa

