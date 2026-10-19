Vẫn lăn tăn vì mua iPhone Duo giá tận 65 triệu, đây là cách mua "phiên bản lắp ghép" rẻ hơn hẳn 10 triệu

Thậm chí, nếu linh hoạt phối hợp phương án khác, bạn sẽ còn sở hữu một chiếc "iPhone Duo lắp ghép" còn rẻ hơn nữa.

iPhone Duo có lẽ là mẫu smartphone đa năng nhưng gây tranh cãi nhất thời gian qua. Dù có thể đáp ứng được hai vai trò điện thoại và máy tính bảng cùng một lúc, mức giá của thiết bị gập đầu tiên từ Apple chắc chắn không hề dễ chịu.

Phiên bản tiêu chuẩn 256GB của iPhone Duo có giá lên tới 65 triệu, số tiền còn cao hơn cả chi phí mua trọn bộ iPhone 18 Pro kết hợp cùng chiếc iPad mini 7 mới nhất, với tổng giá chỉ khoảng 55 triệu.

Vấn đề này đã khiến nhiều người phân vân: Liệu nên mua một chiếc iPhone Duo tất cả trong một, tiện lợi và thời thượng hay chọn combo "khiêm tốn" iPhone 18 Pro + iPad mini 7 rẻ hơn, sở hữu nhiều thiết bị hơn nhưng đôi khi khá cồng kềnh?

iPhone Duo - Cả thế giới bỏ túi

Khả năng di động vượt trội

Điểm cộng lớn nhất nghiêng về iPhone Duo chính là tính cơ động.

Khi gập lại, máy có kích thước 117.8mm x 84.1mm x 11.3mm. Dù thông số này không chênh lệch quá nhiều so với mức 71.9mm x 150mm x 8.75mm của iPhone 18 Pro, nhưng nếu phải gánh thêm một chiếc iPad mini 7 kích thước 134.8mm x 195.4mm x 6.3mm thì chỉ riêng túi quần hay túi áo chứa đến hai thiết bị chắc chắn là không đủ.

Xét về trọng lượng, iPhone Duo nặng 254g — một con số không phải nhẹ, nhưng vẫn gọn gàng hơn hẳn tổng khối lượng 504g khi bạn mang theo cả điện thoại lẫn chiếc máy tính bảng nói trên.

Chia sẻ với Tom's Guide, CEO Apple John Ternus đã đặc biệt nhấn mạnh trải nghiệm tuyệt vời khi có thể gập gọn một chiếc iPad lại để mang đi khắp nơi — đây cũng chính là sức hút cốt lõi của dòng sản phẩm này.

Những tính năng độc bản

Bên cạnh yếu tố thời thượng của một chiếc điện thoại gập, iPhone Duo còn sở hữu một vài tính năng duy nhất trong đại gia đình iPhone.

Camera FaceTime ở màn hình bên trong được ẩn hoàn toàn dưới màn hình và chỉ xuất hiện khi cần thiết. Màn hình bên trong này cũng được phủ lớp hoàn thiện dạng mờ, giúp giảm thiểu tình trạng chói và phản xạ ánh sáng.

Ngoài ra, giao diện các ứng dụng trên iPhone Duo có khả năng biến đổi linh hoạt tùy theo trạng thái gập của máy. Chẳng hạn, khi xem Netflix và gập nhẹ máy lại như một chiếc laptop, phần video sẽ tự động hiển thị ở nửa trên, còn các phím điều khiển sẽ chuyển xuống nửa bên dưới.

Một điểm lưu ý khác: dù iPhone Duo trang bị cùng vi xử lý A20 Pro với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, nhưng chiếc iPad mini 7 hiện tại đã bắt đầu "có tuổi" khi vẫn dùng con chip A17 Pro từ thời iPhone 15 Pro.

Thế hệ iPad mini 8 chắc chắn sẽ thu hẹp khoảng cách hiệu năng này, song thời điểm ra mắt và mức tăng giá dự kiến vẫn còn là dấu hỏi.

Đa nhiệm hiệu quả hơn

Một trong những lý do chính khiến người dùng lựa chọn máy tính bảng là khả năng đa nhiệm ấn tượng nhờ không gian màn hình rộng rãi.

Dù cả iPhone Duo lẫn iPad mini đều cho phép chạy nhiều ứng dụng để thực hiện đa nhiệm thực thụ, nhưng iPhone Duo lại chiếm ưu thế hơn. Nguyên nhân là bởi toàn bộ tệp tin, ứng dụng và ghi chú của bạn đều tập trung ở một nơi duy nhất. Với iPad mini, bạn sẽ phải đảm bảo dữ liệu luôn được đồng bộ liên tục giữa hai thiết bị — việc này càng trở nên bất tiện nếu bạn sử dụng phiên bản chỉ có kết nối Wi-Fi.

Chỉ cần sạc một thiết bị

Quản lý pin cho hàng đống thiết bị điện tử luôn là một trong những trải nghiệm phiền phức nhất của cuộc sống hiện đại. Khi sở hữu một thiết bị "2 trong 1", bạn chỉ cần để tâm đến dung lượng pin của đúng một chiếc máy duy nhất thay vì phải để ý tới hai.

Combo iPhone 18 Pro và iPad mini 7 - Mở rộng nhiều giới hạn

Tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể

Ưu điểm dễ nhận thấy nhất khi chọn combo điện thoại + máy tính bảng thay vì mua iPhone Duo chính là sự chênh lệch về giá.

Trọn bộ iPhone 18 Pro kết hợp cùng chiếc iPad mini 7 rẻ hơn cả chục triệu đồng so với mua iPhone Duo. Ngay cả khi bạn nâng cấp lên hẳn iPhone 18 Pro Max đi kèm iPad mini, tổng số tiền vẫn dễ chịu hơn rất nhiều.

Đừng quên rằng iPad mini 7 đã ra mắt gần hai năm, đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có thể săn được mức giá hời hơn nữa nếu chịu khó tìm kiếm trên thị trường.

Mức tiết kiệm này còn tăng lên đáng kể nếu bạn linh hoạt phối hợp phương án khác. Ví dụ, iPhone 17 có giá chỉ khoảng 25 triệu, giúp cắt giảm thêm cả chục triệu đồng nữa.

Thời lượng pin kết hợp của hai thiết bị

Dù việc phải cắm sạc cho hai thiết bị mang lại đôi chút phiền phức, nhưng bù lại, bạn sẽ có tổng thời lượng sử dụng bền bỉ hơn.

iPhone Duo được dự đoán sẽ đạt thời lượng pin đủ đáp ứng 44 giờ xem video trên màn hình ngoài, hoặc 31 giờ trên màn hình trong. Trong khi đó, iPhone 18 Pro được công bố đạt 34 giờ xem video, còn iPad mini vượt qua mốc 10 giờ trong bài test tương tự.

Như vậy, cặp đôi thiết bị sẽ nhỉnh hơn một chút về thời lượng pin nếu chiếc Duo chỉ dùng ở trạng thái gập, và sẽ áp đảo hoàn toàn nếu Duo được mở rộng màn hình ra để sử dụng.

Hệ thống máy ảnh chất lượng hơn

Đối với một thiết bị cao cấp, hệ thống máy ảnh của iPhone Duo lại tỏ ra khá khiêm tốn. Máy chỉ được trang bị cụm hai camera sau 48MP: một ống kính chính khẩu độ f/1.6 và một ống kính góc siêu rộng f/2.2.

Trong khi camera của iPad mini có thể bỏ qua không cần tính đến trong phần lớn trường hợp, thì iPhone 18 Pro lại thể hiện sự đa dụng vượt trội.

Màn thể hiện của camera chính 48MP không chỉ dừng ở tính năng thay đổi khẩu độ linh hoạt (cho phép người chụp tùy chọn giữa các giá trị f/1.48, f/1.8, f/2.8 và f/4.0), mà thiết bị còn sở hữu thêm ống kính tele 48MP hỗ trợ zoom quang học 4x.

Trải nghiệm Apple Pencil trọn vẹn

Dù iPhone Duo hỗ trợ bút Apple Pencil trên cả hai màn hình, nhưng có một điểm trừ rất lớn: bạn bắt buộc phải dùng phiên bản USB-C bị rút gọn tính năng. Đồng nghĩa với việc máy sẽ thiếu vắng cảm ứng lực nhấn, phản hồi xúc giác, hỗ trợ ứng dụng Tìm (Find My) cũng như các thao tác tiện ích như bóp nhẹ hay chạm hai lần.

Tuy sự hỗ trợ này vẫn tốt hơn iPhone 18 Pro (vốn hoàn toàn không hỗ trợ bất kỳ dòng Apple Pencil nào), nhưng iPad mini 7 lại cho phép bạn sử dụng cả bản USB-C lẫn chiếc Apple Pencil Pro xịn hơn rất nhiều. Điều này biến iPad mini thành lựa chọn hoàn hảo hơn hẳn cho những ai có nhu cầu ghi chú hay vẽ lặt vặt nghiêm túc.

Chọn iPhone Duo hay combo iPhone 18 Pro + iPad mini?

Tựu trung lại, cả hai phương án đều sở hữu những ưu thế riêng. iPhone Duo thể hiện sự tiện lợi và tính cơ động vượt trội so với việc phải mang vác hai thiết bị bên mình, đồng thời sở hữu những tính năng thời thượng chưa từng xuất hiện trên các thiết bị di động khác của Apple, chẳng hạn như camera selfie ẩn dưới màn hình hay lớp phủ chống chói.

Thế nhưng, việc gắn bó với bộ đôi iPhone và iPad truyền thống sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền. Thêm vào đó, bạn còn nhận lại hệ thống máy ảnh đẳng cấp cùng trải nghiệm bút Apple Pencil trọn vẹn nhất.

Nói một cách ngắn gọn, không có câu trả lời đúng hay sai tuyệt đối ở đây. Quyết định cuối cùng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách cũng như nhu cầu sử dụng thực tế của chính bạn.