2 chiếc iPhone giảm hơn 20 triệu đồng kể từ khi ra mắt

Từng có giá khởi điểm khoảng 34 triệu đồng khi về Việt Nam, 2 mẫu iPhone Pro Max cũ này hiện chỉ còn khoảng 10 - 15 triệu đồng. Sau khi iPhone 18 series lên kệ, đây là hai lựa chọn Pro Max có mức giảm sâu nhất trên thị trường máy cũ, tới khoảng 20 - 24 triệu đồng so với giá mở bán.

Tháng 10/2026, thị trường iPhone tại Việt Nam ghi nhận đợt điều chỉnh giá mới sau khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lên kệ. Không chỉ máy mới, giá các đời iPhone đã qua sử dụng cũng giảm theo. Trong đó, hai mẫu Pro Max ra mắt năm 2021 và 2022 là iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max đang có mức chênh lệch lớn nhất so với giá mở bán, khoảng 20 triệu đồng trở lên.

Cần lưu ý, ở nhóm máy mới chính hãng, hiện chưa có mẫu iPhone nào giảm tới 20 triệu đồng. Mức giảm sâu này chỉ xuất hiện ở thị trường máy cũ.

iPhone 13 Pro Max: Giảm hơn 22 triệu đồng

Khi mở bán chính hãng tại Việt Nam năm 2021, iPhone 13 Pro Max bản 128GB có giá khởi điểm khoảng 33,99 triệu đồng.

Theo bảng giá các hệ thống bán lẻ đầu tháng 10/2026, iPhone 13 Pro Max cũ có mức giá tham khảo như sau:

- Bản 128GB: khoảng 9,99 - 11,99 triệu đồng

- Bản 256GB: khoảng 11,49 - 12,49 triệu đồng

- Bản 512GB: khoảng 11,99 - 13,3 triệu đồng

- Bản 1TB: khoảng 14,3 triệu đồng (loại like new)

Với bản 128GB, người mua hiện trả ít hơn khoảng 22 - 24 triệu đồng so với giá ra mắt. Trên các nền tảng mua bán cá nhân tại TP.HCM, khoảng giá phổ biến ngày 12/10/26 là 8,55 - 10,45 triệu đồng. Ở mức này, mức chênh so với lúc mở bán lên tới khoảng 25 triệu đồng, nhưng máy thường không đi kèm chế độ bảo hành như tại cửa hàng.

Về cấu hình, iPhone 13 Pro Max dùng chip A15 Bionic, màn hình 6,7 inch tần số quét 120Hz và cụm 3 camera 12MP với ống kính tele zoom quang 3x. Viên pin 4.373mAh vẫn là điểm mạnh, nhỉnh hơn cả iPhone 14 Pro Max. Hạn chế của máy gồm thiết kế “tai thỏ”, cổng Lightning và RAM 6GB, không đủ điều kiện dùng Apple Intelligence.

iPhone 14 Pro Max: Giảm khoảng 20 triệu đồng

iPhone 14 Pro Max có giá khởi điểm khoảng 34 triệu đồng khi về Việt Nam năm 2022. Theo bảng giá tháng 9/2026 tại các hệ thống bán lẻ, máy cũ có mức giá như sau:

- Bản 128GB: khoảng 13,49 - 14,99 triệu đồng

- Bản 256GB: khoảng 15,49 - 16,49 triệu đồng

- Bản 512GB: khoảng 16,49 - 17,49 triệu đồng

Như vậy, bản 128GB đang rẻ hơn khoảng 19 - 20,5 triệu đồng so với giá mở bán. Mức giảm vượt 20 triệu đồng chỉ ghi nhận ở máy có ngoại hình loại 98%.

So với đời trước, iPhone 14 Pro Max được nâng cấp lên chip A16 Bionic, camera chính 48MP, Dynamic Island và màn hình luôn bật (Always-on). Máy đã được cập nhật iOS 27. Tuy nhiên, đây cũng là thế hệ Pro Max cuối cùng dùng cổng Lightning, và giống iPhone 13 Pro Max, máy không hỗ trợ Apple Intelligence.