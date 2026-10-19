Siêu xe bay Tesla Roadster mở bán tại ĐNÁ: 6,8 tỷ cho tiền cọc, có đủ 3 phiên bản, chỉ có trang bị tay lái thuận như ở Việt Nam

Tesla Roadster vẫn chưa được công bố mức giá bán chính thức, hãng xe Mỹ chỉ đưa ra con số đặt cọc trước cho mẫu xe này.

Tiền đặt trước Tesla Roadster gần đủ mua siêu xe

Chỉ sau vài ngày ra mắt, Tesla Thái Lan đã chính thức mở đặt trước mẫu Tesla Roadster thế hệ mới. Tương tự thị trường quê nhà, khách hàng Thái Lan vẫn nhận được 3 phiên bản của Roadster, gồm Performance, Thrust và Rocket.

Tất cả phiên bản đều được Tesla Thái Lan yêu cầu mức phí giữ chỗ là 178.000 baht, tương đương 137,8 triệu đồng. Sau 10 ngày, khách hàng cần hoàn tất thanh toán thêm khoảng 1,23-6,73 tỷ đồng tùy phiên bản.

Tesla Roadster chính thức nhận cọc tại Thái Lan. Ảnh: Tesla

Đáng chú ý, hãng xe của Elon Musk chỉ cho phép khách hàng lựa chọn 2 phiên bản Performance hoặc Thrust. Đối với bản Rocket, chỉ khách hàng được đích thân Tesla gửi lời mời mới có thể cân nhắc lựa chọn.

Trang Autolifethailand cho biết Tesla Roadster chỉ có duy nhất biến thể vô lăng bên trái, đồng nghĩa với việc là tay lái nghịch tại thị trường này.

Các phiên bản Tesla Roadster có gì khác biệt?

Roadster Performance được thiết kế cho việc di chuyển trên đường phố với cấu hình 2 chỗ ngồi, Phiên bản này sở hữu hệ thống khí động học chủ động cùng hệ thống hút gió đa chế độ giúp tối đa hóa lực ép xuống mặt đường, cho phép tăng độ bám kể cả khi di chuyển ở tốc độ thấp.

Chuyển sang phiên bản Thrust, chiếc xe hướng đến trải nghiệm lái thể thao hơn. Xe vẫn duy trì 2 chỗ ngồi, tuy nhiên công nghệ hút gió tạo lực ép được nâng cấp, đồng thời có thêm bộ đẩy ở phần đuôi. Với trang bị này, Roadster Thrust có thể tăng tốc 0-100 km/h trong chưa đầy 1 giây.

Trên phiên bản cao nhất, Roaster Rocket chỉ còn 1 chỗ ngồi cho người lái. Phiên bản này sử dụng hệ thống hút gió đa chế độ kết hợp cùng các bộ đẩy được bố trí xung quanh xe, hỗ trợ tăng tốc về phía trước, hướng lên trên, cũng như thực hiện các thao tác xoay ngang. Hệ thống này sở hữu các bình chứa khí nén với tổng dung tích lên tới 600 lít.

Khoang lái Tesla Roadster phiên bản Thurst. Ảnh: Tesla

Tesla Roadster có ngoại thất mang màu sơn trắng Ano White lấy cảm hứng từ công nghệ kỹ thuật hàng không vũ trụ. Lớp sơn này có khả năng chống tia UV và chịu được nhiệt độ cực thấp. Ngoài ra, nó còn giúp triệt tiêu tĩnh điện và ngăn ngừa ăn mòn, hỗ trợ tối ưu cho quá trình tăng tốc ở tốc độ cao.

Nội thất nổi bật với tông màu trắng Ultra White bọc bằng chất liệu Microsuede, vô lăng kiểu Yoke và điều khiển bằng tín hiệu điện tử. Xe trang bị 2 màn hình hiển thị, gồm màn hình cảm ứng trung tâm đóng vai trò là cụm đồng hồ kỹ thuật số và một màn hình trung tâm khác.