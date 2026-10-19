iPhone Duo cháy hàng, dân buôn rao bán lại giá hơn 130 triệu đồng

iPhone Duo khan hàng ngay đợt đầu, có máy được rao bán lại với giá 132 triệu đồng.

Ngày 18/10, iPhone Duo đã hết hàng chỉ sau vài phút Apple mở đặt trước trên website toàn cầu.

Trong khi thời gian giao hàng của iPhone Duo bị đẩy sang năm sau, một số máy đã được đưa lên các nền tảng như eBay với giá lên tới 132 triệu đồng. Mức giá này cao hơn nhiều lần giá bán lẻ, phản ánh sức hút của sản phẩm trên thị trường thứ cấp, đồng thời khiến những người muốn mua máy với giá niêm yết phải chờ đợi lâu hơn.

Theo MacRumors, iPhone Duo đã được bán lại trên eBay với giá lên tới 5.000 USD, tương đương khoảng 132 triệu đồng. Đây là phiên bản màu Night Sky, dung lượng lưu trữ 2 TB, được đánh dấu đã bán trên nền tảng này.

iPhone Duo đã được bán lại trên eBay với giá lên tới 5.000 USD, tương đương khoảng 132 triệu đồng. (Ảnh: Eric Zeman)

Trong khi đó, giá niêm yết của phiên bản tương ứng tại Mỹ là 3.199 USD, tương đương khoảng 84,5 triệu đồng. Như vậy, mức giá bán lại cao hơn khoảng 47,5 triệu đồng so với giá gốc, chưa tính các chi phí liên quan.

Một chiếc iPhone Duo phiên bản 1 TB, màu Night Sky, cũng được đánh dấu đã bán trên eBay với giá 4.400 USD, tương đương khoảng 116 triệu đồng. Giá niêm yết của phiên bản này tại Mỹ là 2.599 USD, tương đương khoảng 68,6 triệu đồng.

Theo MacRumors, các giao dịch trên xuất hiện sau khi thời gian giao hàng dự kiến của iPhone Duo trên cửa hàng trực tuyến Apple tại Mỹ bị đẩy sang năm 2027 chỉ trong vài phút kể từ khi hãng mở đặt trước.

Tình trạng này khiến những khách hàng muốn mua máy sớm có ít lựa chọn hơn, trong khi thị trường bán lại bắt đầu xuất hiện các mức giá cao hơn đáng kể so với giá niêm yết. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa giá bán lại và giá gốc chưa phản ánh đầy đủ lợi nhuận thực tế của người bán.

Việc sản phẩm mới của Apple nhanh chóng hết hàng không phải hiện tượng hiếm gặp. Với iPhone Duo, sức hút của thiết bị cùng nguồn cung ban đầu hạn chế được cho là những yếu tố góp phần khiến thời gian giao hàng kéo dài.

Theo PhoneArena, trước khi iPhone Duo được công bố tên gọi chính thức, đã có những cảnh báo về khả năng nguồn cung sản phẩm không đáp ứng kịp nhu cầu. Tình trạng này cũng làm dấy lên những ý kiến cho rằng Apple cần có phương án phân phối phù hợp hơn để khách hàng có thêm cơ hội đặt mua trong đợt đầu.

iPhone Duo vừa mở đặt trước đã nhanh chóng hết hàng, trong khi một số máy được rao bán lại với giá lên tới 132 triệu đồng trên eBay. (Ảnh: Abrar Al-Heeti)

Dù vậy, Apple đánh giá nhu cầu dành cho iPhone Duo là "phi thường" và cho biết đang nỗ lực đưa sản phẩm đến tay khách hàng nhanh nhất có thể.

Một báo cáo của ZDNet Korea cho biết Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp tăng sản lượng linh kiện dành cho iPhone Duo nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, việc bổ sung nguồn hàng còn phụ thuộc vào năng lực sản xuất và khả năng cung ứng của từng loại linh kiện.

PhoneArena cũng đề cập nguồn cung T-Glass từ Nitto Boseki, nhà sản xuất vật liệu của Nhật Bản, như một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Đây là loại sợi thủy tinh chuyên dụng được sử dụng trong bảng mạch điện tử, giúp tăng độ ổn định và hạn chế biến dạng do nhiệt.

Nếu nguồn cung vật liệu này chưa được cải thiện, Apple có thể gặp khó khăn trong việc đẩy nhanh sản xuất, ngay cả khi các nhà cung cấp tăng sản lượng những linh kiện khác.

Trong thời gian tới, khả năng bổ sung nguồn hàng sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với người đang chờ mua iPhone Duo. Nếu thời gian giao hàng được rút ngắn, khách hàng sẽ có thêm cơ hội sở hữu thiết bị theo giá niêm yết, thay vì phải trả mức giá cao hơn trên thị trường bán lại.

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Theo MacRumors