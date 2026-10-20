Lời khuyên cho tất cả người đang dùng iPhone

Có 3 cài đặt quen thuộc nhưng âm thầm tiêu tốn pin iPhone mỗi ngày. Trong đó, có tính năng được chính Apple cảnh báo trong tài liệu hỗ trợ. Người dùng chỉ cần chưa đến một phút để điều chỉnh.

Pin tụt nhanh là phàn nàn phổ biến của người dùng iPhone, kể cả với máy còn mới. Bên cạnh việc pin chai theo thời gian, nhiều tính năng trong iOS liên tục tiêu thụ năng lượng ở chế độ nền mà người dùng không nhận ra.

Theo các trang công nghệ Tom’s Guide và CNET, có ba cài đặt người dùng iPhone nên xem lại nếu muốn máy trụ lâu hơn sau mỗi lần sạc.

Widget màn hình khóa

Widget trên màn hình khóa giúp xem nhanh thời tiết, lịch hay tỷ số bóng đá mà không cần mở máy. Đổi lại, để thông tin luôn mới, ứng dụng liên quan phải chạy nền, tải dữ liệu và kết nối mạng liên tục. Mỗi lần cập nhật đều tiêu tốn một phần pin, cộng dồn trong cả ngày.

Cách nhanh nhất là chuyển sang màn hình khóa không có widget. Nhấn giữ màn hình khóa, vuốt sang trái hoặc phải và chọn mẫu không gắn widget.

Nếu muốn giữ hình nền hiện tại, người dùng làm như sau:

- Nhấn giữ màn hình khóa, chọn Tùy chỉnh

- Chọn Màn hình khóa, chạm vào khu vực widget

- Nhấn dấu “–” trên từng widget để xóa

Quá nhiều widget sẽ khiến pin iPhone tụt nhanh hơn

Sau khi xóa, ứng dụng vẫn cập nhật bình thường khi được mở trực tiếp, chỉ không còn chạy liên tục ở chế độ nền. Người dùng có thể tạo sẵn một màn hình khóa tối giản để chuyển sang khi pin yếu.

Màn hình không wiget sẽ giảm hao pin

Hiệu ứng chuyển động

Hình nền dịch chuyển theo góc nghiêng máy (hiệu ứng thị sai) hay hoạt ảnh khi mở, đóng ứng dụng giúp giao diện iOS mượt mà. Tuy nhiên, các hiệu ứng này buộc bộ xử lý đồ họa hoạt động nhiều hơn.

Để giảm tải, vào Cài đặt → Trợ năng → Chuyển động và bật Giảm chuyển động. Mọi chức năng của máy vẫn giữ nguyên, chỉ hiệu ứng chuyển cảnh được đơn giản hóa. Giao diện bớt hào nhoáng một chút nhưng tiết kiệm năng lượng hơn, đặc biệt khi pin còn ít.

Bật nút Giảm chuyển động giúp iPhone tiết kiệm pin đáng kể

Rung bàn phím: tính năng Apple từng cảnh báo

Rung phản hồi khi gõ phím (Haptic) có trên iPhone từ iOS 16, phát hành ngày 12/09/22. Mỗi lần chạm phím, động cơ rung Taptic Engine kích hoạt để tạo cảm giác như gõ phím thật.

Đây là cài đặt duy nhất trong danh sách được Apple nhắc đến trực tiếp. Trong tài liệu hỗ trợ, hãng ghi rằng bật rung bàn phím “có thể ảnh hưởng đến thời lượng pin của iPhone”, nhưng không nêu mức hao pin cụ thể. Với người nhắn tin, soạn email nhiều, hàng nghìn lần rung nhỏ mỗi ngày sẽ cộng dồn lại. Đáng chú ý, tính năng này không tự tắt khi bật Chế độ nguồn điện thấp.

Rung bàn phím không bật mặc định. Nếu đã bật, vào Cài đặt → Âm thanh & Cảm ứng → Phản hồi bàn phím và tắt Cảm ứng. Âm thanh gõ phím vẫn giữ nguyên nếu đang bật.

Apple từng cảnh báo tính năng rung bàn phím ảnh hưởng đến thời lượng pin của iPhone

Muốn pin bền lâu, cần chú ý thói quen sạc

Ba thao tác trên giúp kéo dài thời gian sử dụng sau mỗi lần sạc. Còn tuổi thọ pin, tức khả năng giữ dung lượng theo năm tháng, phụ thuộc chủ yếu vào cách sạc và nhiệt độ.

Người dùng nên tránh để máy quá nóng, không để pin cạn về 0% và giữ bật tính năng Sạc pin được tối ưu hóa. Theo Apple, tính năng này có từ iOS 13, học thói quen sạc của người dùng để giảm thời gian máy nằm ở mức 100%. Với iPhone 15 trở lên, người dùng có thêm tùy chọn Giới hạn 80% tại Cài đặt → Pin → Tình trạng pin & Sạc → Tối ưu hóa sạc.

Cũng tại mục Tình trạng pin & Sạc, người dùng xem được dung lượng tối đa còn lại so với lúc mới. Khi con số này xuống dưới 80%, nên cân nhắc thay pin tại trung tâm bảo hành hoặc đơn vị được Apple ủy quyền. Mục Pin còn liệt kê ứng dụng tiêu tốn năng lượng nhiều nhất, giúp tìm ra các nguyên nhân hao pin khác.