Thu nhập của Elon Musk

Elon Musk - người giàu nhất thế giới nhận mức lương năm thấp hơn thu nhập của nhiều kỹ sư phần mềm với mức 54.080 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng) trong năm 2025. Tuy nhiên, theo ước tính từ số liệu của Forbes, mỗi giây trôi qua Elon Musk kiếm được 16.975 USD (khoảng 440 triệu đồng).

Theo Forbes, khoảng 10h sáng 09/10/26 (giờ New York), tài sản của Musk đạt 1.012 tỷ USD, tức trở lại trên mốc 1 nghìn tỷ USD chỉ một ngày sau khi rơi xuống dưới mốc này. Bloomberg Billionaires Index đưa con số khác: 1.020 tỷ USD khi đóng cửa 07/10/26 và 966,5 tỷ USD khi đóng cửa 13/10/26.

Hai bảng xếp hạng lệch nhau vì dùng phương pháp định giá khác nhau và cập nhật vào các thời điểm khác nhau. Cả hai cùng cho thấy tài sản của Elon Musk ở quanh mốc 1000 tỷ USD và giàu gấp hơn hai lần người đứng thứ hai.

Elon Musk là người đầu tiên có tài sản vượt mốc 1000 tỷ USD (Ảnh: Reuters)

Mỗi giây Elon Musk kiếm bao nhiêu?

Câu trả lời phụ thuộc vào việc tính lương hay tính tài sản.

Tính theo lương, Musk nhận 54.080 USD mỗi năm từ SpaceX, theo hồ sơ IPO của công ty. Chia cho 31.536.000 giây trong năm, mỗi giây ông nhận khoảng 0,0017 USD. Tại Tesla, Musk không nhận lương.

Tính theo tài sản, con số lớn hơn hàng triệu lần. Forbes cho biết tính đến 01/10/26, tài sản của Musk đạt 936 tỷ USD, tăng khoảng 44 tỷ USD so với tháng trước. Chia đều cho 30 ngày, mỗi giây tài sản của ông tăng khoảng 16.975 USD (khoảng 440 triệu đồng).

Trong ngày tăng mạnh 05/10/26 (giờ New York), Musk giàu thêm 58,7 tỷ USD khi cổ phiếu SpaceX tăng 7,6% và Tesla tăng 2,2%. Con số này tương đương khoảng 679.000 USD (17,5 tỷ đồng) mỗi giây.

Câu trả lời cho câu hỏi: Mỗi giây Elon Musk kiếm bao nhiêu tiền?

Cũng có lúc mất tiền từng giây

Tài sản trên giấy có thể bốc hơi nhanh không kém. Theo Bloomberg, từ đỉnh hơn 1.330 tỷ USD sau đợt IPO SpaceX, tài sản của Musk còn 684 tỷ USD vào 31/07/26, tức mất hơn 646 tỷ USD. Tính trong 45 ngày từ 16/06 đến 31/07/26, trung bình mỗi giây tài sản của ông giảm khoảng 166.000 USD (4,3 tỷ đồng).

Cần lưu ý các phép tính “mỗi giây” chỉ để hình dung quy mô. Đây là giá trị cổ phiếu, không phải tiền mặt Musk thực nhận.

Tài sản của Elon Musk hiện ở đâu?

Ngày 09/10/26, Forbes ghi nhận tài sản của Musk đạt 1.012 tỷ USD, trở lại trên mốc nghìn tỷ một ngày sau khi rơi khỏi mốc này. Bloomberg đưa con số 1.020 tỷ USD khi đóng cửa 07/10/26 và 966,5 tỷ USD khi đóng cửa 13/10/26. Hai bảng xếp hạng lệch nhau vì dùng phương pháp định giá khác nhau.

Theo Bloomberg, cổ phần SpaceX và Tesla chiếm hơn 98% tài sản của Musk. Forbes ước tính ông sở hữu khoảng 38% SpaceX và 11% Tesla. Hồ sơ IPO cho thấy Musk nắm 85,1% tổng quyền biểu quyết tại SpaceX.

Phần lớn tài sản của Elon Musk là cổ phần SpaceX và Tesla

Ba gói cổ phiếu có thể đẩy tài sản lên cao hơn

Gói Tesla 2018: được Tòa Tối cao Delaware khôi phục ngày 19/12/25. Gói này cho quyền mua khoảng 304 triệu cổ phiếu giá ưu đãi, trị giá khoảng 139 tỷ USD theo giá đóng cửa hôm đó.

Gói Tesla 2025: được hơn 75% cổ đông thông qua, chia 12 đợt. Đợt đầu chỉ được trao khi vốn hóa Tesla đạt 2.000 tỷ USD, nhận đủ khi đạt 8.500 tỷ USD, kèm mục tiêu bán 20 triệu xe. Reuters ước tính giá trị tối đa 878 tỷ USD, nhiều báo khác ghi khoảng 1.000 tỷ USD.

Gói SpaceX: 1 tỷ cổ phiếu chia 15 đợt. Một điều kiện là lập thuộc địa trên sao Hỏa với ít nhất 1 triệu cư dân. Giá trị tối đa: Chưa có thông tin xác nhận.

Tài sản Elon Musk năm 2026 lên xuống thất thường

- 02/02/26: SpaceX mua lại xAI bằng cổ phiếu, định giá SpaceX 1.000 tỷ USD và xAI 250 tỷ USD.

- 12/06/26: SpaceX lên sàn Nasdaq. Musk trở thành người đầu tiên có tài sản vượt 1.000 tỷ USD (1.110 tỷ USD theo Bloomberg).

- Sau IPO: cổ phiếu SpaceX giảm 31%, 116 tỷ USD cổ phiếu Tesla của Musk bị áp hạn chế mới, tài sản rơi dưới mốc nghìn tỷ.

- 05/10/26: cổ phiếu SpaceX tăng 7,63% lên 171,09 USD, đưa Musk trở lại mốc nghìn tỷ sau khoảng ba tháng.

Với hơn 98% tài sản nằm trong hai mã cổ phiếu, mỗi phiên giao dịch của SpaceX và Tesla sẽ tiếp tục quyết định Musk “kiếm” hay “mất” bao nhiêu tiền. Thu nhập thật sự của người giàu nhất thế giới thực sự không nằm trên bảng lương, mà nằm trên bảng điện tử chứng khoán, nơi niềm tin vào SpaceX và Tesla được định giá lại từng giây.