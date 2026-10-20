Tin vui cho người dùng Vietcombank

Khách hàng Vietcombank có thể dùng ứng dụng VCB Digibank để quét mã QR thanh toán tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Tiền được trừ thẳng từ tài khoản VND, không cần đổi ngoại tệ trước chuyến đi và hiện ngân hàng chưa thu phí dịch vụ.

Ngay trên ứng dụng ngân hàng VCB Digibank, khách hàng cá nhân của Vietcombank có thể trả tiền tại cửa hàng ở nước ngoài theo đúng cách vẫn làm trong nước nhờ tính năng thanh toán QR xuyên biên giới.

Người dùng mở ứng dụng, quét mã QR tại quầy, hoặc tự tạo mã QR trên điện thoại để cửa hàng quét, rồi xác thực giao dịch bằng sinh trắc học hoặc Smart OTP.

Khoản thanh toán được trừ trực tiếp từ tài khoản VND của khách hàng tại Vietcombank. Tỷ giá quy đổi hiển thị trên màn hình trước khi khách bấm xác nhận. Toàn bộ lịch sử giao dịch được lưu trong ứng dụng, giúp người dùng theo dõi chi tiêu suốt chuyến đi.

Hiện Vietcombank đang miễn phí thanh toán QR xuyên biên giới cho tất cả khách hàng. Ngân hàng lưu ý chính sách phí được áp dụng theo quy định từng thời kỳ.

Người dùng Vietcombank có thể quét mã QR thanh toán, tiền trừ thẳng tài khoản VNĐ khi đi du lịch tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc)... (Ảnh: Khả Văn)

Những nước nào dùng được tính năng quét mã QR xuyên biên giới?

Dịch vụ được triển khai thông qua hợp tác giữa Vietcombank và Alipay+, nền tảng thanh toán xuyên biên giới do Ant International vận hành. Alipay+ có hơn 1 tỷ người dùng và hơn 150 triệu điểm chấp nhận thanh toán, riêng Trung Quốc có hơn 80 triệu điểm.

Các thị trường chính đang chấp nhận thanh toán bằng VCB Digibank gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), cùng nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ. Tổng cộng là hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Để biết cửa hàng có nhận thanh toán hay không, khách hàng tìm các logo như Alipay+, SGQR, NETS, LAOQR tại quầy. Danh sách quốc gia đầy đủ được Vietcombank cập nhật trên trang dịch vụ QR xuyên biên giới của VCB Digibank.

Lưu ý: Khách hàng cần có ứng dụng VCB Digibank, điện thoại kết nối mạng, bật định vị và cho phép ứng dụng truy cập vị trí khi sử dụng. Tài khoản thanh toán tại Vietcombank cần đủ số dư cho giao dịch.

Người dùng nên cập nhật VCB Digibank lên phiên bản mới nhất trước chuyến đi để tránh gián đoạn.

Không lo đổi tiền mặt, quét mã thanh toán tiện lợi

Trong năm 2025, Việt Nam có khoảng 6,7 triệu lượt người xuất cảnh, tăng 26,4% so với năm trước, theo Tổng cục Thống kê. Với các điểm đến như Trung Quốc, nơi thanh toán bằng mã QR là phương thức chủ đạo và thẻ quốc tế hay tiền mặt ít phổ biến với du khách, việc dùng được ngay ứng dụng ngân hàng quen thuộc giúp người Việt bớt phải tính toán đổi bao nhiêu ngoại tệ, mang theo bao nhiêu tiền mặt.