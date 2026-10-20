Thu nhập của NTN - YouTuber cá nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt nút Kim cương

Sở hữu hơn 10,3 triệu người đăng ký cùng gần 2,6 tỷ lượt xem, Nguyễn Thành Nam, chủ kênh NTN Vlogs, từng là một trong những YouTuber nổi bật tại Việt Nam.

Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1994, được cộng đồng mạng biết đến với nghệ danh NTN, sau này sử dụng tên Nờ Tờ Nờ. Anh bắt đầu đăng tải video trên kênh NTN Vlogs từ năm 2016, với nội dung chủ yếu là thử thách, trò đùa, thí nghiệm và các video giải trí.

Trong giai đoạn đầu, NTN thu hút sự chú ý bằng những ý tưởng khác biệt, từ thử thách ăn uống số lượng lớn đến chế tạo đồ vật có kích thước bất thường. Một số video của anh đạt hàng triệu lượt xem, giúp kênh tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, không ít nội dung cũng gây tranh cãi vì bị cho là phản cảm hoặc cổ súy những hành động nguy hiểm.

Tháng 8/2021, kênh của Nguyễn Thành Nam cán mốc 10 triệu người đăng ký. Với thành tích này, kênh YouTube Nờ Tờ Nờ cũng là kênh YouTube thứ ba tại thị trường Việt Nam nhận được nút Kim Cương, sau nhóm hài FAPtv và kênh POPS Kids. Ngoài ra, đây cũng là kênh cá nhân đầu tiên đạt nút kim cương.

Thu nhập từ YouTube biến động theo lượt xem

Kênh YouTube của NTN được tạo ngày 4/5/2016. Tính đến tháng 10/2026, kênh có khoảng 10,3 triệu người đăng ký, hơn 2,58 tỷ lượt xem tích lũy và 419 video.

Theo thống kê của Social Blade, thu nhập quảng cáo YouTube ước tính của kênh NTN dao động trong khoảng 516–8.200 USD/tháng, tương đương khoảng 13,6–215,7 triệu đồng.

Riêng trong tháng 10/2026, lượng xem của kênh có sự biến động đáng kể. Ngày 12/10, NTN ghi nhận thêm 132.594 lượt xem, với doanh thu quảng cáo ước tính từ 33 USD đến 530 USD (khoảng 868.000 đồng - 13,9 triệu đồng). Đến ngày 17/10, lượng xem tăng lên 140.064 lượt trong ngày, tương ứng mức doanh thu ước tính từ 35 USD đến 560 USD (khoảng 921.000 đồng - 14,7 triệu đồng).

Kênh YouTube của NTN (Ảnh: Chụp màn hình)

Này 18/10, kênh có thêm 61.026 lượt xem. Social Blade ước tính doanh thu quảng cáo trong ngày ở mức 15–244 USD, (tương đương khoảng 390.000 đồng đến 6,34 triệu đồng).

Những con số trên là ước tính của Social Blade, không phải thu nhập thực tế được Nguyễn Thành Nam công bố. Mức doanh thu có thể thay đổi tùy theo lượt xem đủ điều kiện kiếm tiền, thị trường người xem và hiệu quả quảng cáo của từng video.

Từng tuyên bố dừng làm YouTube

Trước đó, vào tháng 2/2020, Nguyễn Thành Nam từng đăng video thông báo dừng làm YouTube sau nhiều tranh cãi liên quan đến nội dung. Tuy nhiên, việc tạm dừng không khép lại hoàn toàn hoạt động sáng tạo của anh. Sau đó, NTN tiếp tục xuất hiện trên nền tảng với các video mới và những dự án nội dung khác.

Bên cạnh kênh chính NTN, Nguyễn Thành Nam còn từng vận hành các kênh như Mr Nam Vlogs và Mr Nam Gaming, tập trung vào những nhóm nội dung khác nhau. Việc phát triển nhiều kênh giúp nhà sáng tạo phân chia nội dung theo từng tệp khán giả, dù doanh thu của từng kênh cần được đánh giá riêng. Với hơn 10 triệu người đăng ký và hàng tỷ lượt xem tích lũy, NTN Vlogs vẫn là một trường hợp đáng chú ý khi nhìn vào quá trình phát triển của YouTube cá nhân tại Việt Nam.