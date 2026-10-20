Người dân chi trung bình hơn 300 tỷ đồng/ngày mua xe VinFast trong quý II: Phần lớn dành cho ô tô, khách đến từ cả nước ngoài

Trong quý II/2026, VinFast ghi nhận doanh thu hơn 30.340 tỷ đồng. Trong đó, 28.833,1 tỷ đồng đến từ việc bán xe.

Doanh thu VinFast toàn cầu tăng trưởng mạnh

Theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán vừa được VinFast công bố, doanh thu trong quý II/2026 của hãng đạt 30.340,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,2 tỷ USD, tăng 32,9% so với quý I và 85,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, doanh thu bán xe đạt 28.833,1 tỷ đồng, tăng 33,4% so với quý trước và 92,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo VinFast, mức tăng trưởng này đến từ thị trường Việt Nam cùng đóng góp ngày càng lớn của các thị trường quốc tế như Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Tính trung bình, trong quý II, người dân (bao gồm cả doanh nghiệp) chi khoảng trên 300 tỷ đồng mỗi ngày để mua xe VinFast.

Xe VinFast có sức tiêu thụ lớn trong quý II/2026. Ảnh: Đại lý

Trong quý II, hãng bàn giao tổng cộng 70.085 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 20% so với quý I và 96% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường quốc tế chiếm khoảng 11% tổng lượng xe bàn giao.

Ở mảng xe hai bánh chạy điện, VinFast bàn giao 286.039 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 100% so với quý trước và 311% so với quý II/2025.

Tính đến ngày 30/6/2026, mạng lưới bán lẻ của hãng có 474 cửa hàng trên toàn cầu. VinFast cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối, trong đó hợp tác với đại lý là phương thức chủ đạo.

Xe VinFast đã có mặt tại một số thị trường châu Á khác. Ảnh: VinFast

Thị trường Việt Nam đóng góp lớn

Theo số liệu do VinFast công bố, hãng tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam trong 22 tháng liên tiếp tính đến hết tháng 6/2026, tính từ tháng 9/2024. Thị phần của hãng trên toàn thị trường đạt khoảng 38%.

Trong quý II, VinFast giới thiệu VF 8 thế hệ mới và VF 2, mẫu xe cá nhân nhỏ gọn nhất trong danh mục sản phẩm của hãng. Doanh nghiệp cho biết hai mẫu xe lần lượt nhận hơn 12.700 và 28.700 đơn đặt hàng chỉ trong vài ngày sau khi ra mắt.

VinFast liên tục đưa ra thị trường các sản phẩm mới trong năm nay. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh ô tô điện, mảng xe máy điện tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng của VinFast. Số lượng xe hai bánh bàn giao trong quý tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế

VinFast tiếp tục tập trung vào các thị trường Đông Nam Á và Ấn Độ. Theo công bố của doanh nghiệp, trong quý II/2026, hãng đứng đầu nhóm thương hiệu xe thuần điện tại Philippines, xếp thứ 5 tại Ấn Độ và thứ 8 tại Indonesia.

Ngoài các thị trường này, công ty cho biết sẽ tiếp tục đánh giá cơ hội kinh doanh tại Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu. Chiến lược mở rộng được triển khai song song với việc phát triển mạng lưới phân phối, sản xuất, lắp ráp và danh mục sản phẩm.