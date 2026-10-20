Không còn ánh đèn sân khấu hay những khung hình dàn dựng cầu kỳ, Sơn Tùng M-TP xuất hiện giữa núi non, hồ nước và rừng nguyên sinh trong hình ảnh mới nhất. Đây là dự án đầu tiên của nam ca sĩ được công bố sau màn trở lại với “Come My Way” vào tháng 5/2026.

Ngày 20/10, Sơn Tùng M-TP được công bố là đại sứ thương hiệu đầu tiên của dòng điện thoại Find X Series tại Việt Nam. Anh sẽ đồng hành cùng thế hệ Find X10 Series, dự kiến ra mắt thị trường Việt vào ngày 28/10/26.

Điểm gây chú ý nhất trong dự án lần này là hình ảnh của Sơn Tùng M-TP. Thay vì xuất hiện trên sân khấu hay trong một MV được dàn dựng công phu, nam ca sĩ chọn bối cảnh thiên nhiên rộng lớn: những dãy núi, mặt hồ và cánh rừng nguyên sinh. Theo phía nhãn hàng, các khung hình không đi theo kịch bản hay bố cục sắp đặt sẵn mà ghi lại Sơn Tùng M-TP trong trạng thái tự do khám phá.

Hình ảnh mới nhất của Sơn Tùng M-TP, nam ca sĩ hòa mình giữa thiên nhiên

Hình ảnh này khá khác so với một Sơn Tùng M-TP chỉn chu, kỹ tính trong từng sản phẩm âm nhạc. Nam ca sĩ vốn nổi tiếng với việc chăm chút gam màu, ánh sáng và biểu tượng trong MV, đồng thời thường tránh lặp lại công thức cũ.

Giữa cánh rừng nguyên sinh, nam ca sĩ tự do khám phá

Gần nhất, Sơn Tùng M-TP trở lại vào tháng 5/2026 với “Come My Way”. Trong sản phẩm này, anh thử sức với chất liệu Afrobeats, kết hợp cùng rapper Mỹ Tyga, đồng thời lồng ghép các chất liệu văn hóa Việt như mặt nạ Xuân Phả, hình tượng rồng thời Lý và những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Việc tiếp tục chọn thiên nhiên làm bối cảnh trong dự án mới cho thấy sự nối tiếp về mặt hình ảnh mà Sơn Tùng M-TP đang theo đuổi sau màn comeback.

Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ thương hiệu cho dòng điện thoại Find X Series tại Việt Nam

Theo thông tin hãng công bố, Find X10 Series được trang bị hệ thống camera kép 200MP, phát triển cùng Hasselblad. Phiên bản Find X10 Pro Max cho phép cả ba camera sau quay video 4K 120fps và 8K 30fps, trong khi Find X10 có khả năng này trên hai camera 200MP. Dòng máy cũng có chế độ quay Open Gate, sử dụng toàn bộ diện tích cảm biến để người dùng dễ cắt lại khung hình ngang, dọc khi hậu kỳ.

Hiện tại, sản phẩm mới này vẫn chưa ra mắt, giá bán và cấu hình chi tiết của Find X10 Series chưa được hé lộ.