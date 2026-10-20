Tất cả người dân có ô tô, xe máy chú ý đề xuất quy định mới nhất từ công an

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có đề xuất quan trọng.

Tự động hóa khâu trích xuất dữ liệu và xác minh thông tin phương tiện

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đang xây dựng dự thảo quy trình xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông hoàn toàn trên môi trường số. Điểm nhấn của mô hình này là việc tích hợp toàn bộ chu trình xử lý – từ khâu gửi thông báo phạt nguội, tiếp nhận ý kiến giải trình cho tới thao tác đóng tiền phạt – lên ứng dụng VNeTraffic, giúp tài xế và chủ xe thực hiện nghĩa vụ mà không cần trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Theo lộ trình thiết kế, ngay khi hệ thống camera giám sát thông minh hoặc các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận hành vi vi phạm trên tuyến đường, toàn bộ hình ảnh và dữ liệu số sẽ được truyền thẳng về máy chủ cơ sở dữ liệu vi phạm tập trung.

Từ nguồn dữ liệu tự động này, lực lượng CSGT sẽ tiến hành tra cứu, xác thực chéo các thông tin pháp lý liên quan đến phương tiện như danh tính chủ sở hữu, biển số, chứng nhận đăng kiểm phương tiện và tình trạng bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Sau khi hoàn tất các bước đối soát thông tin, thông báo vi phạm kèm chứng cứ hình ảnh chi tiết sẽ được gửi trực tiếp đến tài khoản VNeTraffic của chủ phương tiện.

Phản hồi linh hoạt cho người dân trên môi trường số

Khi tiếp nhận thông báo trên ứng dụng, người dân có thể chủ động giải quyết tình huống theo hai hướng rõ ràng:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Trường hợp chấp thuận lỗi vi phạm: Chủ phương tiện chỉ cần bấm xác nhận ngay trên giao diện VNeTraffic, sau đó tiến hành thanh toán tiền phạt trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công liên kết. Khi giao dịch thành công, hệ thống lập tức xuất biên lai thu tiền điện tử, đồng thời tự động cập nhật trạng thái xóa lỗi trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc chuyển nhượng lái xe: Nếu phát hiện dữ liệu ghi nhận sai lệch, hoặc vào thời điểm vi phạm phương tiện do người khác điều khiển (cho mượn xe, thuê xe), chủ xe có quyền gửi phản hồi và giải trình trực tuyến qua ứng dụng. CSGT sẽ tiếp nhận thông tin phản hồi để xác minh thực tế, làm việc với người điều khiển phương tiện vi phạm và chuyển quyết định xử phạt trực tiếp đến tài khoản VNeTraffic của đúng người vi phạm.

Toàn bộ chu trình từ ghi nhận hình ảnh đến chấp hành quyết định xử phạt được thực hiện trên không gian mạng, loại bỏ hoàn toàn các rào cản địa lý giữa nơi xảy ra vi phạm và nơi cư trú của công dân.

Mô hình số hóa qua VNeTraffic được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng người dân phải di chuyển xa xôi giữa các tỉnh thành để giải quyết các lỗi phạt nguội, đồng thời cắt giảm áp lực tiếp công dân tại các đội CSGT địa phương. Quan trọng hơn, quy trình xử lý khép kín trên dữ liệu số sẽ ngăn chặn các yếu tố can thiệp chủ quan, bảo đảm tính công khai, minh bạch tuyệt đối trong công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Các tính năng và vai trò chính của VNeTraffic

VNeTraffic là ứng dụng di động chuyên ngành giao thông do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát triển, phục vụ công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện trên môi trường số.

Ứng dụng được thiết kế tương tự như VNeID hay VssID nhưng tập trung hoàn toàn vào dữ liệu phương tiện, giấy phép lái xe và xử lý vi phạm giao thông.

Tra cứu và nhận thông báo phạt nguội: Khi hệ thống camera giám sát phát hiện lỗi vi phạm, thông báo chính thức kèm hình ảnh, video bằng chứng sẽ được gửi thẳng về tài khoản VNeTraffic của chủ phương tiện.

Xử lý vi phạm và nộp phạt trực tuyến: Người dân có thể xác nhận lỗi vi phạm và thanh toán tiền phạt trực tiếp trên ứng dụng, sau đó nhận biên lai điện tử mà không cần phải đến trụ sở Đội/Phòng Cảnh sát giao thông.

Giải trình vi phạm trực tuyến: Nếu xe cho mượn, cho thuê, hoặc thông tin biển số bị nhận diện nhầm, chủ xe có thể gửi phản hồi và bằng chứng giải trình ngay trên ứng dụng để CSGT xác minh và chuyển thông báo đến đúng người điều khiển.

Quản lý dữ liệu phương tiện và giấy tờ điện tử: Tích hợp, đối soát thông tin đăng ký xe, tình trạng đăng kiểm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của phương tiện.

Mục tiêu cốt lõi của VNeTraffic là khép kín quy trình xử lý vi phạm giao thông trên môi trường điện tử, giảm thời gian đi lại cho người dân và tăng tính công khai, minh bạch của lực lượng chức năng.