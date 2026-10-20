Đúng 1 năm nữa, ông Phạm Nhật Quân Anh triển khai 200 xe VinFast tự hành tại siêu đô thị 313.700 tỷ đồng

Siêu đô thị được triển khai xe VinFast tự hành có quy mô khoảng 2.870 ha, vốn đầu tư lên tới 12 tỷ USD.

Theo thông tin vừa công bố, trong quý II/2026, VinFast bàn giao tổng cộng 70.085 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 20% so với quý I/2026 và tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường quốc tế đóng góp khoảng 11% tổng lượng xe bàn giao trong kỳ. Những con số trên cho thấy hoạt động kinh doanh xe điện của VinFast đang tăng trưởng tích cực.

Bên cạnh đó, VinFast đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghệ lái tự động. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến triển khai thử nghiệm đội taxi tự hành cấp độ 4 gồm 200 xe tại Vinhomes Green Paradise, khu đô thị biển thuộc Cần Giờ, TP.HCM, vào cuối năm 2027. Kế hoạch này đang trong quá trình chuẩn bị và phụ thuộc vào việc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Song song với phát triển công nghệ, VinFast đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tiêu chuẩn an toàn và quy trình đào tạo cần thiết cho chương trình.

Cấp độ 4 là mức tự động hóa cao, trong đó phương tiện có thể thực hiện các nhiệm vụ lái xe trong phạm vi điều kiện vận hành được xác định mà không cần người lái can thiệp thường xuyên. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển dịch vụ robotaxi, tức taxi tự lái.

Việc lựa chọn Vinhomes Green Paradise làm địa điểm thử nghiệm đầu tiên gắn với định hướng phát triển khu đô thị theo mô hình tích hợp nhà ở, du lịch, dịch vụ và công nghệ.

Vinhomes Green Paradise có quy mô khoảng 2.870 ha, được quy hoạch tại Cần Giờ, hướng tới mô hình đô thị du lịch biển kết hợp nghỉ dưỡng, nhà ở, khách sạn, dịch vụ công nghệ cao và đô thị thông minh. Theo quy hoạch được giới thiệu, khu đô thị dự kiến có quy mô dân số gần 230.000 người và khả năng đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Tháng 9/2026, Vinhomes điều chỉnh giá trị hợp đồng tổng thầu tại dự án lên khoảng 313.700 tỷ đồng, tương đương 12 tỷ USD. Đây là giá trị hợp đồng tổng thầu, không đồng nghĩa tổng vốn đầu tư dự án được điều chỉnh lên cùng mức.

Để triển khai công nghệ tự lái, VinFast đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực này. Ngày 1/6/2026, VinFast, NVIDIA và Autobrains công bố hợp tác chiến lược phát triển chương trình robotaxi cấp độ 4 dành cho thị trường Đông Nam Á. Thỏa thuận được công bố trong khuôn khổ sự kiện NVIDIA GTC Taipei thuộc triển lãm công nghệ COMPUTEX 2026.

Theo công bố của VinFast, nền tảng robotaxi được phát triển dựa trên hệ thống tính toán NVIDIA DRIVE Hyperion 10, kết hợp phần mềm Agentic AI của Autobrains. NVIDIA cung cấp nền tảng phần cứng và phần mềm phục vụ phát triển xe tự hành, trong khi Autobrains phát triển công nghệ AI hỗ trợ khả năng lái xe.

Autobrains là công ty công nghệ có trụ sở tại Israel, tập trung vào trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ô tô. Công nghệ Agentic AI của doanh nghiệp sử dụng nhiều tác nhân AI chuyên biệt, được kích hoạt theo từng nhiệm vụ lái xe, nhằm xử lý các tình huống giao thông và tối ưu nhu cầu tính toán.

Trước thỏa thuận ba bên, ngày 27/1/2026, VinFast đã công bố hợp tác chiến lược với Autobrains để phát triển công nghệ hỗ trợ lái nâng cao L2++ và kiến trúc Robo-Car. Theo kế hoạch được công bố khi đó, hai bên thử nghiệm hệ thống L2++ trên VF 8 và VF 9, đồng thời nghiên cứu giải pháp tự lái sử dụng camera tiêu chuẩn và chip xử lý hiệu năng cao, hướng tới giảm phụ thuộc vào các cấu hình phần cứng đắt tiền như LiDAR.

Như vậy, hợp tác với Autobrains được VinFast mở rộng từ công nghệ hỗ trợ lái nâng cao trên ô tô thương mại sang chương trình robotaxi cấp độ 4.

Các dự án phát triển công nghệ tự hành này nằm trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái sản phẩm của VinFast, phục vụ cho kế hoạch mở rộng hệ thống phân phối tại các thị trường trọng điểm bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Á.

Theo VinFast, mật độ phương tiện cao, hành vi giao thông đa dạng và môi trường đô thị phức tạp là những thách thức lớn đối với công nghệ tự lái tại khu vực. Việc thử nghiệm tại Vinhomes Green Paradise, nếu được cấp phép và triển khai theo kế hoạch, sẽ là một bước tiếp theo trong quá trình kiểm chứng công nghệ trước khi xem xét khả năng mở rộng dịch vụ.