Bức ảnh có thể khiến tài khoản Zalo bị khóa vĩnh viễn

Việc chia sẻ những hình ảnh này có thể khiến người dùng Zalo đối mặt với nguy cơ mất tài khoản vĩnh viễn.

Zalo là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Việt Nam, được nhiều người sử dụng để liên lạc, trao đổi công việc và chia sẻ thông tin mỗi ngày.

Bên cạnh việc phát triển các tiện ích giao tiếp, nền tảng này cũng tăng cường kiểm soát nội dung nhằm hạn chế hành vi lợi dụng mạng xã hội cho những mục đích vi phạm pháp luật.

Một trong những vấn đề được chú trọng là tình trạng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, rao bán động vật hoang dã trái phép. Những nội dung tưởng chừng chỉ là hình ảnh hay bài đăng thông thường có thể liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật, đồng thời khiến tài khoản người đăng đối mặt với các biện pháp xử lý từ nền tảng.

Người dùng Zalo được khuyến cáo không chia sẻ hình ảnh, thông tin liên quan đến hoạt động mua bán động vật hoang dã trái phép. (Ảnh minh hoạ: Huỳnh Duy)

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), trong năm 2025 ENV đã phối hợp với lực lượng chức năng xử lý 434 vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã trên không gian mạng. Trong đó, 397 vụ việc đã được xử lý thành công.

Nhiều trường hợp đã tự nguyện gỡ bỏ bài đăng sau khi được nhắc nhở. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã tịch thu tang vật trong 66 vụ việc và xử phạt hành chính 128 trường hợp, với tổng số tiền phạt hơn 1 tỷ 796 triệu đồng.

Việc sử dụng mạng xã hội để tiếp cận người mua không chỉ tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp mà còn tiếp tay cho tình trạng săn bắt, khai thác động vật ngoài tự nhiên, đe dọa sự tồn tại của nhiều loài quý hiếm.

Trước thực trạng này, ENV và Zalo đã thiết lập cơ chế phối hợp nhằm nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các bài đăng, nhóm có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, Zalo tích hợp các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã vào chính sách cộng đồng, tăng cường kiểm duyệt và chủ động xử lý nội dung không phù hợp.

Theo thông tin được công bố, nhiều nhóm chuyên rao bán sản phẩm từ tê tê, voọc và các loài rùa ngoại lai, trong đó có rùa tai đỏ, đã bị vô hiệu hóa.

Zalo khuyến cáo người dùng không đăng tải, chia sẻ, quảng cáo hoặc tham gia tương tác với các nội dung mua bán động vật hoang dã trái phép. Những hành vi này có thể vi phạm pháp luật và dẫn đến việc tài khoản bị khóa vĩnh viễn theo chính sách của nền tảng.

Một đối tượng vận chuyển trái phép động vật hoang dã bị Công an Nghệ An bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Do đó, người dùng cần thận trọng khi đăng tải hình ảnh, chia sẻ thông tin hoặc tham gia các nhóm có nội dung liên quan đến mua bán động vật hoang dã. Việc tuân thủ quy định cộng đồng không chỉ giúp hạn chế nguy cơ tài khoản bị xử lý mà còn góp phần ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép trên không gian mạng.