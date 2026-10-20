Người dân đang sử dụng điện lưu ý thông báo mới nhất từ EVN

EVN thông báo tới khách hàng sử dụng điện cần chú ý.

Với hàng triệu khách hàng trên cả nước, các thông tin liên quan đến điện lực luôn nhận được sự quan tâm của người dân. Bên cạnh website chính thức, những hội nhóm trên mạng xã hội cũng thu hút người dùng theo dõi.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới đây cho biết, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một nhóm có tên “Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam”, sử dụng tên gọi, biểu trưng và hình ảnh nhận diện của Tập đoàn, có nguy cơ khiến người dùng nhầm tưởng đây là kênh thông tin chính thức.

Hình ảnh Nhóm giả mạo EVN trên Facebook. (Ảnh: EVN)

Theo EVN, nhóm Facebook này được thiết lập ở chế độ công khai, hiện có khoảng 650 thành viên. Đáng chú ý, ảnh bìa của nhóm sử dụng hình ảnh người lao động EVN, các hoạt động trong ngành điện lực cùng biểu trưng “60 năm EVN” và thông điệp “Thắp sáng niềm tin”.

Việc sử dụng những hình ảnh và biểu trưng gắn liền với EVN có thể khiến người dùng mạng xã hội nhầm lẫn về nguồn gốc của nhóm, đặc biệt khi tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt động của ngành điện.

EVN khẳng định nhóm Facebook nêu trên không do Tập đoàn quản lý, vận hành hoặc ủy quyền thành lập.

Trước tình hình này, EVN đề nghị khách hàng sử dụng điện, cán bộ, công nhân viên và người dùng mạng xã hội nâng cao cảnh giác, không tham gia nhóm để tránh tiếp nhận những thông tin chưa được kiểm chứng.

Tập đoàn cũng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin nội bộ hoặc chia sẻ nội dung từ nhóm Facebook nói trên. Khi cần tìm hiểu thông tin liên quan đến ngành điện, khách hàng nên truy cập website chính thức của EVN và các kênh thông tin do Tập đoàn công bố.

Bên cạnh đó, EVN đề nghị cán bộ, công nhân viên và khách hàng sử dụng chức năng “Báo cáo nhóm” trên Facebook để phản ánh nhóm có dấu hiệu giả mạo. Người dùng cũng được khuyến khích chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè và đồng nghiệp để hạn chế tình trạng nhầm lẫn.

Động thái này là lời nhắc nhở người dân cần chú ý đến nguồn thông tin khi theo dõi các nội dung liên quan đến ngành điện trên mạng xã hội, đồng thời ưu tiên những kênh thông tin chính thức để cập nhật thông tin chính xác từ EVN.

Theo EVN