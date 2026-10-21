Người sinh năm 2001, 1986, 1966: chỉ còn hơn 2 tháng để đổi căn cước mới, nếu không tài khoản ngân hàng bị tạm dừng giao dịch

Năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, nhưng nhiều người sinh năm 2001, 1986 và 1966 vẫn chưa đổi thẻ căn cước theo mốc tuổi quy định. Khi thẻ hết hiệu lực, ngân hàng sẽ tạm dừng giao dịch thanh toán, chuyển khoản và rút tiền cho đến khi chủ tài khoản cập nhật giấy tờ mới.

Những ai phải đổi thẻ căn cước trong năm 2026?

Theo Điều 21 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải làm thủ tục cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Áp dụng quy định này, trong năm 2026 có 4 nhóm năm sinh đến mốc đổi thẻ:

- Sinh năm 2012: đủ 14 tuổi.

- Sinh năm 2001: đủ 25 tuổi, mốc đổi thẻ lần thứ nhất.

- Sinh năm 1986: đủ 40 tuổi, mốc đổi thẻ lần thứ hai.

- Sinh năm 1966: đủ 60 tuổi, mốc đổi thẻ cuối cùng. Sau lần đổi này, thẻ căn cước có giá trị sử dụng lâu dài, không phải đổi thêm.

Người dân sinh năm 2001, 1986 và 1966 còn 2 tháng để đổi căn cước, nếu không sẽ bị gián đoạn nhiều giao dịch ngân hàng, bị xử phạt hành chính

Luật cũng quy định một trường hợp ngoại lệ: thẻ đã được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước mốc tuổi thì vẫn có giá trị đến mốc tuổi cấp đổi tiếp theo. Ví dụ, người sinh năm 2001 hoặc 1986 đã đổi thẻ trong năm 2024 thì thẻ hiện tại vẫn dùng được đến mốc 40 hoặc 60 tuổi. Người sinh năm 1966 đã đổi thẻ từ năm 2024 thì không bắt buộc phải đổi thêm.

Một điểm nhiều người bỏ qua: thời hạn đổi thẻ không kéo dài đến hết năm 2026. Thẻ thường hết hạn vào ngày sinh nhật của năm đủ tuổi, vì vậy người dân nên kiểm tra dòng “Có giá trị đến” in trên thẻ. Với người có sinh nhật đã qua trong năm 2026 mà chưa đổi, thẻ có thể đã hết hiệu lực. Với người có sinh nhật vào tháng 11 hoặc tháng 12, đây là thời điểm cần làm thủ tục ngay.

Thẻ Căn cước/ CCCD hết hạn, tài khoản ngân hàng bị ảnh hưởng thế nào?

Thông tư 17/2024/TT-NHNN về mở và sử dụng tài khoản thanh toán và Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng cùng được ban hành ngày 28/6/24. Theo hai thông tư này, từ 01/01/25, ngân hàng tạm dừng rút tiền và giao dịch trên tài khoản thanh toán, thẻ khi giấy tờ tùy thân của khách hàng hết hiệu lực.

Riêng với thẻ ngân hàng, điểm q khoản 1 Điều 17 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định tổ chức phát hành thẻ phải:

- Theo dõi thời hạn hiệu lực giấy tờ tùy thân của khách hàng.

- Thông báo cho khách hàng tối thiểu 30 ngày trước ngày giấy tờ hết hiệu lực để kịp cập nhật.

- Tạm dừng giao dịch thẻ khi giấy tờ tùy thân hết hiệu lực.

Nếu thẻ căn cước hết hạn mà chưa được cập nhật, chủ tài khoản có thể không chuyển khoản, thanh toán hay rút tiền được cho đến khi bổ sung giấy tờ hợp lệ(Ảnh: Huỳnh Duy)

Như vậy, khi thẻ căn cước hết hạn mà chưa được cập nhật, chủ tài khoản có thể không chuyển khoản, thanh toán hay rút tiền được cho đến khi bổ sung giấy tờ hợp lệ. Thời điểm cuối năm và cận Tết là lúc nhu cầu giao dịch tăng cao, nên việc bị gián đoạn sẽ gây nhiều phiền toái.

Cần phân biệt rõ: đây là biện pháp tạm dừng giao dịch, không phải phong tỏa hay đóng tài khoản. Số tiền trong tài khoản vẫn được giữ nguyên. Chủ tài khoản chỉ cần cập nhật thẻ căn cước mới với ngân hàng là giao dịch trở lại bình thường.

Ngoài ảnh hưởng đến giao dịch ngân hàng, người không thực hiện đúng quy định về cấp đổi thẻ căn cước còn có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Đổi thẻ căn cước và cập nhật với ngân hàng như thế nào?

Người dân có thể đăng ký cấp đổi thẻ căn cước qua ứng dụng VNeID theo các bước sau:

- Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử.

- Bước 2: Tại giao diện chính, chọn mục “Thủ tục hành chính”, sau đó chọn “Cấp đổi thẻ căn cước”.

- Bước 3: Chọn “Tạo mới yêu cầu”, sau đó chọn “Bản thân” nếu tự làm hoặc “Khai hộ” nếu hỗ trợ người thân.

- Bước 4: Làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để hoàn tất hồ sơ và đến cơ quan công an theo lịch hẹn.

Người dân có thể đăng ký cấp đổi thẻ căn cước qua ứng dụng VNeID (Ảnh: Khả Văn)

Sau khi nhận thẻ mới, chủ tài khoản cần cập nhật thông tin với từng ngân hàng đang sử dụng, qua ứng dụng ngân hàng hoặc tại quầy giao dịch. TPBank và nhiều ngân hàng khác đã khuyến nghị khách hàng sinh năm 2001, 1986 và 1966 hoàn tất đổi thẻ và cập nhật thông tin ngay sau khi được cấp giấy tờ mới. Ngân hàng này nhấn mạnh việc cập nhật vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của khách hàng.

Ngoài ra, khi được cấp thẻ mới, người dân cần nộp lại thẻ căn cước công dân cũ cho cơ quan quản lý căn cước. Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, không nộp lại thẻ cũ trong trường hợp cấp đổi có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.