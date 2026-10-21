Một quỹ đầu tư ngoại vừa thu hồi khoản vay 4 triệu USD tại Dat Bike

Sau hai năm tài trợ vốn cho Dat Bike, tổ chức đầu tư hạ tầng quốc tế PIDG đã hoàn tất việc rút vốn khỏi hãng xe máy điện Việt Nam. Động thái diễn ra sau khi Dat Bike huy động thành công 26 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B, đồng thời mở rộng mạng lưới bán hàng lên 70 cửa hàng.

PIDG kết thúc khoản tài trợ 4 triệu USD sau hai năm

Ngày 20/10, Tập đoàn Phát triển Hạ tầng Tư nhân (Private Infrastructure Development Group - PIDG) thông báo hoàn tất việc rút khoản đầu tư khỏi Dat Bike, doanh nghiệp sản xuất xe máy điện do ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn sáng lập.

Theo công bố của PIDG, việc rút vốn được thực hiện sau khi Dat Bike thanh toán khoản vay chuyển đổi trị giá 4 triệu USD do InfraCo, đơn vị thuộc PIDG, cung cấp từ năm 2024. Tuy nhiên, tổ chức này không công bố số tiền thực tế nhận về cũng như các điều khoản tài chính liên quan.

Trước đó, vào tháng 8/2024, PIDG công bố khoản tài trợ 4 triệu USD cho Dat Bike thông qua hình thức vay chuyển đổi. Đây cũng là giao dịch đầu tiên của PIDG trong lĩnh vực phương tiện giao thông điện tại Đông Nam Á.

Nguồn vốn được cung cấp nhằm hỗ trợ Dat Bike mở rộng năng lực sản xuất, nâng cấp trang thiết bị và tăng cường tự động hóa tại nhà máy. Khoản đầu tư diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn lực để mở rộng thị phần xe máy điện tại Việt Nam.

PIDG được thành lập năm 2002, hoạt động trong lĩnh vực phát triển và tài trợ hạ tầng tại các thị trường mới nổi. Tổ chức này được hỗ trợ bởi các chính phủ Anh, Hà Lan, Thụy Sĩ, Australia, Thụy Điển và Canada.

Dat Bike huy động 26 triệu USD, sản lượng sản xuất tăng gấp 10 lần

Việc PIDG rút vốn diễn ra sau khi Dat Bike hoàn tất vòng huy động vốn Series B với tổng giá trị 26 triệu USD.

Cụ thể, tháng 9/2025, Dat Bike huy động được 22 triệu USD. Đến tháng 3/2026, doanh nghiệp tiếp tục nhận thêm vốn, nâng tổng giá trị vòng Series B lên 26 triệu USD.

Vòng gọi vốn có sự tham gia của các nhà đầu tư như F.C.C., Rebright Partners, Jungle Ventures, AiViet, TVS và Cathay Venture.

Trong đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) công bố đầu tư 4 triệu USD vào Dat Bike hồi tháng 3/2026. Theo TVS, khoản đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng công suất, phát triển chuỗi cung ứng, mở rộng hệ thống phân phối và nghiên cứu sản phẩm mới.

Theo thông cáo mới nhất của PIDG, trong giai đoạn được hỗ trợ vốn, sản lượng sản xuất hằng tháng của Dat Bike đã tăng gấp 10 lần. Mạng lưới bán hàng cũng mở rộng từ 4 lên 70 cửa hàng, đồng thời tạo thêm hơn 200 việc làm. Quá trình phát triển của Dat Bike được ước tính góp phần tránh phát thải khoảng 25.000 tấn CO₂ tương đương.

Dat Bike còn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp lớn. Hãng có quan hệ hợp tác với Grab và Grab Finance nhằm thúc đẩy việc sử dụng xe máy điện. Tháng 9/2026, Dat Bike ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Toshiba Electronics Asia, hướng tới phát triển các linh kiện điện và điện tử phục vụ thế hệ xe điện tiếp theo.

Startup xe máy điện được nhiều quỹ đầu tư rót vốn

Dat Bike được thành lập năm 2019 bởi ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, một kỹ sư công nghệ từng làm việc tại Mỹ. Doanh nghiệp tập trung phát triển xe máy điện với định hướng thay thế xe máy sử dụng động cơ xăng tại thị trường Việt Nam.

Một trong những dòng sản phẩm chủ lực của hãng là Quantum S, được giới thiệu với quãng đường di chuyển tối đa 285 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất.

Trước vòng Series B, Dat Bike đã thu hút vốn từ các quỹ đầu tư như Jungle Ventures và nhiều nhà đầu tư khác. Việc huy động thêm 26 triệu USD trong giai đoạn 2025–2026 giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực phát triển sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối và nâng công suất sản xuất.

Theo PIDG, bên cạnh hỗ trợ tài chính, tổ chức này còn tham gia tư vấn quản trị và hỗ trợ Dat Bike điều chỉnh các thỏa thuận tài trợ để tiếp nhận nhà đầu tư mới trong vòng Series B. Đến tháng 9/2026, phụ nữ chiếm 33% các vị trí trong cơ cấu quản trị của doanh nghiệp, so với mức 32% vào tháng 8/2024.