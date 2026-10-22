Công an kiểm tra 56 công nhân, nhân viên của một công ty

Công ty thuộc Khu công nghiệp Hàm Kiệm II (tỉnh Lâm Đồng).

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng về triển khai đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú kết hợp xét nghiệm nhanh chất ma túy tại cộng đồng, Công an xã Hàm Kiệm đã tổ chức ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú và công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy trong cộng đồng dân cư và môi trường sản xuất, kinh doanh, Công an xã Hàm Kiệm đã tích cực triển khai kiểm tra cư trú kết hợp xét nghiệm nhanh chất ma túy.

Ngày 13/10/2026, Công an xã Hàm Kiệm đã tiến hành kiểm tra hơn 50 lượt cơ sở lưu trú với hơn 500 nhân khẩu. Qua kiểm tra, phát hiện 01 trường hợp chủ cơ sở vi phạm quy định về thông báo lưu trú. Công an xã đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt với số tiền 3.000.000 đồng.

Tổ công tác thực hiện xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với người dân sinh sống tại các cơ sở lưu trú. Ảnh: CA Lâm Đồng

Tại khu dân cư và các cơ sở lưu trú, Công an xã tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với 76 trường hợp, qua đó phát hiện 01 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy. Công an xã đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại các công ty, doanh nghiệp, Công an xã Hàm Kiệm phối hợp với Công ty TNHH ... thuộc Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, tổ chức xét nghiệm nhanh chất ma túy cho 56 công nhân, nhân viên của công ty. Hoạt động nhận được sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ từ ban lãnh đạo và người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không ma túy.

Tổ công tác tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với công nhân làm việc tại Công ty TNHH ... Ảnh: CA Lâm Đồng

Bên cạnh công tác kiểm tra, Công an xã Hàm Kiệm còn chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và hộ dân trên địa bàn. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, giúp người dân nắm rõ các quy định hiện hành về đăng ký, quản lý cư trú và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP. Đồng thời, những nội dung trọng tâm của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và Nghị định số 163/2026/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cũng được phổ biến đến người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh, không có tệ nạn ma túy.

Theo Cổng TTĐT CA Lâm Đồng