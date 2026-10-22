Phố Trung Thư chạy giữa hồ điều hòa Đồng Bông 2 rộng hơn 17 ha, nhưng khu vực ven hồ hiện chưa ghi nhận hoạt động trồng cây xanh. Không gian mặt nước rộng mở tương phản với tuyến đường bê tông thiếu bóng mát, khiến việc đi lại của người dân trong những ngày nắng nóng mệt mỏi hơn.
Không một bóng cây trên con đường 'độc nhất vô nhị' Hà Nội
Bên cạnh chức năng chống ngập, dự án còn được kỳ vọng cải thiện môi trường cảnh quan. Hồi tháng 6, nhiều cây xà cừ lâu năm trên đường Mễ Trì, đoạn qua phường Đại Mỗ phải đốn hạ để phục vụ thi công hồ. Sự thay đổi này từng khiến người dân chú ý bởi những hàng cây trước đây tạo bóng mát cho tuyến đường.