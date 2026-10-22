Không một bóng cây trên con đường 'độc nhất vô nhị' Hà Nội

Phố Trung Thư chạy giữa hồ điều hòa Đồng Bông 2 rộng hơn 17 ha, nhưng khu vực ven hồ hiện chưa ghi nhận hoạt động trồng cây xanh. Không gian mặt nước rộng mở tương phản với tuyến đường bê tông thiếu bóng mát, khiến việc đi lại của người dân trong những ngày nắng nóng mệt mỏi hơn.





