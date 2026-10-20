Khám xét chỗ ở, khởi tố Giám đốc công ty đòi nợ Bùi Thị Phương

Cơ quan chức năng đã khởi tố, khám xét chỗ ở của Bùi Thị Phương điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Ngày 20/10, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Lắk thông tin, VKSND khu vực 1 và Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Bùi Thị Phương (trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Bùi Thị Phương bị khởi tố, điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở, khởi tố, xử lý đối tượng Bùi Thị Phương. Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào năm 2019, với vai trò là Giám đốc Công ty Đòi nợ Dân luật, Phương được bà H Mah Niê và ông Y Păm bàn giao thửa đất số 10, tờ bản đồ số 60, tại Buôn Ko Êmông, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) để cấn trừ nợ cho bà Lê Thị Hạnh theo hợp đồng ủy quyền đòi nợ với bà Hạnh.

Đến năm 2020, Phương lập hợp đồng mua bán giả cách thửa đất nói trên với vợ chồng bà H Mah Niê nhằm hợp thức hóa thỏa thuận chuyển nhượng đất cấn trừ nợ năm 2019. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất này, Phương bán đem được 150.000.000 đồng nhưng không thực hiện thanh toán nợ cho bà Hạnh như cam kết với vợ chồng bà H Mah Niê.

Sau đó, bằng thủ đoạn gian dối, Phương đưa thông tin thửa đất trên là tài sản của cha mình là ông Bùi Đức Lành mua của vợ chồng bà H Mah Niê từ năm 2005 nhằm chiếm đoạt thửa đất trên. Kết quả định giá xác định, thửa đất trên tại thời điểm tháng 11/2020 trị giá 132.310.150 đồng.

Hành vi của Bùi Thị Phương lợi dụng sự tin tưởng của vợ chồng bà Hmah Niê và ông Y Păm Ayun nhận tài sản là quyền thửa đất số 10, tờ bản đồ số 60, diện tích 3780,29 m², tại Buôn Ko E Mông, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (cũ) thông qua hợp đồng để thay mặt vợ chồng bà Hmah Niê và ông Y Păm Ayun trả nợ cho bà Lê Thị Hạnh nhưng không trả mà thực hiện hành vi chiếm đoạt, đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc khám xét của Cơ quan điều tra, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục kiểm sát quá trình điều tra vụ án.