Phát hiện công ty điện lãi tăng 100% trong quý 3, có hơn 5.300 tỷ tiền gửi, cổ phiếu tăng hơn 20% chỉ sau một tháng

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 với lợi nhuận tăng mạnh, trong khi cổ phiếu cũng liên tục đi lên trong những tuần gần đây.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 2.807 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 524 tỷ đồng, tăng 119%, tương đương hơn gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 419 tỷ đồng, tăng 95%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ hoạt động sản xuất điện. Doanh thu bán điện tăng gần 879 tỷ đồng, trong khi giá vốn chỉ tăng khoảng 594 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt gần 490 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ.

Một yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh của NT2 là chi phí khấu hao giảm mạnh. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, khấu hao tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm 2026 chỉ còn khoảng 115 tỷ đồng, so với gần 516 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, giảm khoảng 401 tỷ đồng, tương đương 77,7%.

Trước đó, SSI Research dự báo sản lượng điện của Nhơn Trạch 2 trong quý 3/2026 tăng khoảng 40–50% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là điều kiện thủy văn kém thuận lợi hơn năm trước, khiến hệ thống điện phải tăng huy động các nhà máy nhiệt điện. Bên cạnh đó, Nhơn Trạch 2 có lợi thế được đảm bảo nguồn cung khí dài hạn từ PV GAS, trong khi chi phí khấu hao giảm mạnh sau khi phần lớn máy móc, thiết bị đã khấu hao hết từ cuối năm 2025.

Bên cạnh hoạt động sản xuất điện, doanh thu tài chính trong quý 3 cũng đạt hơn 92 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, động lực tăng lợi nhuận chủ yếu vẫn đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, NT2 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 906 tỷ đồng, tăng khoảng 57% so với cùng kỳ. Trong khi đó, kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm của doanh nghiệp chỉ khoảng 430 tỷ đồng. Như vậy, NT2 đã hoàn thành hơn 211% mục tiêu đề ra, dù vẫn còn một quý kinh doanh.

Một điểm đáng chú ý khác là lượng tiền gửi ngân hàng lớn. Tại ngày 30/9/2026, NT2 có khoảng 5.374 tỷ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, phần lớn là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Về dòng tiền, NT2 ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đạt khoảng 1.256 tỷ đồng, tăng so với mức 1.033 tỷ đồng cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực khi kết quả lợi nhuận cải thiện đi cùng dòng tiền kinh doanh dương.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NT2 cũng tăng mạnh trong những tuần gần đây. Từ vùng giá khoảng 20.000 đồng/cp giữa tháng 9, thị giá đã lên 24.200 đồng/cp trong phiên 19/10, tương đương mức tăng khoảng 21% chỉ sau hơn một tháng.

Thanh khoản cũng cải thiện, với nhiều phiên giao dịch trên 1 triệu cổ phiếu. Riêng phiên 19/10, NT2 tăng 3,64%, khối lượng giao dịch đạt khoảng 1,68 triệu đơn vị.