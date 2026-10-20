Công ty trừ lương, phạt tiền nhân viên trái quy định có thể bị phạt đến 80 triệu đồng

Theo quy định tại Nghị định 283/2026/NĐ-CP, người sử dụng lao động dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động có thể bị phạt từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Mức phạt đối với tổ chức vi phạm lên tới 80 triệu đồng.

Theo điểm c khoản 3 Điều 25 Nghị định 283/2026/NĐ-CP về "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng", người sử dụng lao động có hành vi dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Trong khi đó, Điều 124 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định 4 hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm: khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng; cách chức; sa thải.

Như vậy, doanh nghiệp không được tự ý phạt tiền hoặc cắt lương để thay thế các hình thức kỷ luật này.

Đáng chú ý, mức phạt từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Nếu chủ thể vi phạm là tổ chức, mức phạt sẽ gấp đôi, tương đương từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

Ngoài việc bị xử phạt, người sử dụng lao động còn phải trả lại số tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 25 Nghị định 283/2026/NĐ-CP.

Nhiều vi phạm khác về kỷ luật lao động cũng bị xử phạt

Ngoài hành vi phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động, Điều 25 Nghị định 283/2026/NĐ-CP còn quy định mức xử phạt đối với nhiều vi phạm khác liên quan đến nội quy và trình tự xử lý kỷ luật lao động.

Cụ thể, người sử dụng lao động có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng nếu không thông báo nội quy lao động đến toàn bộ người lao động hoặc không niêm yết những nội dung chính của nội quy tại những nơi cần thiết ở nơi làm việc.

Mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như: không ban hành nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên; không đăng ký nội quy lao động theo quy định; không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trước khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy trong trường hợp pháp luật yêu cầu; sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực.

Ngoài ra, người sử dụng lao động cũng có thể bị phạt trong khung này nếu xử lý kỷ luật lao động hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại không đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu theo quy định; tạm đình chỉ công việc quá thời hạn hoặc không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động bị xem xét tạm đình chỉ công việc là thành viên trước khi thực hiện việc đình chỉ.