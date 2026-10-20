TP.HCM đấu giá 3 lô đất vàng Thủ Thiêm rộng 23.600 m²: Giá khởi điểm cao nhất hơn 1 tỷ đồng/m², NĐT muốn tham gia phải có vốn chủ sở hữu hơn 2.000 tỷ

UBND TP.HCM vừa công bố đấu giá 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, với tổng diện tích hơn 23.600 m2 và tổng giá khởi điểm hơn 14.575 tỷ đồng.

Trong đó, lô 3-12 là khu đất có giá khởi điểm cao nhất, lên tới hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,014 tỷ đồng/m2. Đây cũng là lô đất có yêu cầu cao nhất về năng lực tài chính, khi nhà đầu tư muốn tham gia đấu giá phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu hơn 2.393 tỷ đồng.

Cụ thể, lô 3-12 có diện tích 10.059,7 m2, tên mới là 1.K3.5.HH. Khu đất được quy hoạch là công trình hỗn hợp gồm nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%. Lô đất này được phép xây tối đa 25 tầng, cao 100 m, quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Lô thứ hai là 3-8, tên mới 1.K3.1.OD, rộng 8.568,1 m2. Giá khởi điểm được phê duyệt là hơn 2.632 tỷ đồng, tương đương khoảng 307,2 triệu đồng/m2. Đây là khu đất quy hoạch xây dựng nhà ở, cao tối đa 10 tầng, quy mô dân số tối đa 1.067 người. Để tham gia đấu giá lô đất này, vốn chủ sở hữu tối thiểu phải đạt gần 587,6 tỷ đồng.

Lô còn lại là 3-9, tên mới 1.K3.3.HH, có diện tích 5.009,1 m2. Giá khởi điểm gần 1.745 tỷ đồng, tương đương khoảng 348,3 triệu đồng/m2. Khu đất được quy hoạch phát triển tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 811 người. Mức vốn chủ sở hữu tối thiểu để tham gia đấu giá là hơn 410,1 tỷ đồng.

Tính chung, 3 lô đất có tổng giá khởi điểm hơn 14.575 tỷ đồng, còn tổng vốn đầu tư dự kiến xấp xỉ 16.955 tỷ đồng. Nếu nhìn bình quân, giá khởi điểm của cả 3 lô vào khoảng 616,6 triệu đồng/m2.

Theo các quyết định được TP.HCM công bố, cả 3 khu đất đều được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất để thực hiện dự án là 50 năm, tính từ ngày ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư vẫn phải tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản theo quy định.