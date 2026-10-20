Đồng loạt kiểm tra 12 cơ sở lưu trú lúc rạng sáng, công an ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thùy Linh SN 1996 cùng chồng hờ

Đồng loạt kiểm tra 12 cơ sở lưu trú lúc rạng sáng, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục người nước ngoài không có hộ chiếu đang vận hành các app livestream bẩn.

Ngày 20/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, đã ban hành kết luận điều tra các vụ án tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép và chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 23/6 và rạng sáng 24/6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra hành chính 12 cơ sở lưu trú ở phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp.

Qua kiểm tra tại căn nhà A34, A35 trên đường D5 (khu phố Vĩnh Thanh, phường Trấn Biên), công an phát hiện 35 người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Tiếp tục kiểm tra căn nhà số A26B đường Phạm Văn Nghĩa (khu phố 15, phường Tam Hiệp) phát hiện thêm 5 người nước ngoài khác không có hộ chiếu.

Nguyễn Thị Thùy Linh (Ảnh: CACC)

Còn tại căn hộ B1801, chung cư Topaz Twins, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Qua làm việc và xác minh tại các cơ sở lưu trú, công an xác định có tổng cộng 43 người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1996, trú khu dân cư Quang Vinh, phường Trấn Biên) là người giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức nơi ở cho người nước ngoài. Linh chung sống như vợ chồng với Li Kun (quốc tịch Trung Quốc) từ năm 2017 và có một con chung.

Tháng 12/2025, Li Kun cùng Linh thuê căn hộ D6 tại khu dân cư Quang Vinh để ở. Đầu tháng 5/2026, thông qua một tài khoản WhatsApp có tên “Co Co”, Li Kun được thuê tìm địa điểm lưu trú cho khoảng 30 người nước ngoài sang Việt Nam làm việc livestream bán hàng.

Sau khi thỏa thuận, Li Kun cùng Linh thuê căn nhà trên đường Võ Thị Sáu (số người này đã được “Co Co” đưa đi nơi khác), sau đó Linh tiếp tục thuê 2 căn nhà A34, A35 trên đường D5 và căn hộ B1801 chung cư Topaz Twins để bố trí chỗ ở cho những người nước ngoài trên.

Theo kết quả điều tra, Linh trực tiếp đứng tên ký hợp đồng thuê nhà, nhận tiền thuê do Li Kun và các đối tượng người nước ngoài chuyển, đồng thời thuê người sửa chữa, lắp đặt camera, mua sắm giường, nệm, vật dụng sinh hoạt để phục vụ việc lưu trú của người nước ngoài.

Đối với căn hộ A26B, cơ quan điều tra xác định Go Qing (quốc tịch Trung Quốc) nhờ Linh giới thiệu thuê căn hộ từ tháng 4/2026 để bố trí cho nhiều người nước ngoài ở bất hợp pháp. Khi làm việc với cơ quan điều tra, Go Qing không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của những người này.

Ảnh: CACC

Qua đó, công an đã ra khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Thùy Linh (đang nuôi con nhỏ) về tội “Sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, công an đã làm rõ Linh rủ rê, lôi kéo Lăng Hoài Lâm (27 tuổi, quê Lạng Sơn), Trần Văn Dũng (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Li Yan (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là anh ruột của Li Kun) sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Linh cùng đồng bọn đã chiếm đoạt 1.090,21 USDT (tiền điện tử), tương đương khoảng 28,3 triệu đồng, bằng thủ đoạn dụ dỗ người Mỹ đầu tư vào trạm sạc Tesla giả; Thu giữ 5 máy vi tính, 11 điện thoại di động và 1 máy tính bảng.

Tiếp đó, công an cũng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can quốc tịch Trung Quốc, gồm Han Xu (SN 1994), Lin Kang Ling (SN 2004) và Song Yue Qi (SN1989) về tội “Đánh bạc”. Trước đó, rạng sáng 24/6, Công an phường Trấn Biên kiểm tra, phát hiện các bị can này đánh bài ăn tiền tại một căn nhà trên đường D5, thu giữ 13,9 triệu đồng dùng để đánh bạc.

Ngày 6/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đồng Nai cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam với Li Kun; quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Thùy Linh về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.