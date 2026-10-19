Ra quyết định khởi tố nhân viên Trần Thị Chi SN 1999 để điều tra về 70 chiếc nhẫn vàng

Được giao quản lý 8 mâm nhẫn vàng 18K để bán, Trần Thị Chi đã lấy trộm 70 chiếc nhẫn, đem bán chiếm đoạt khoảng 1,468 tỷ đồng để tiêu xài, trả nợ và đánh bạc.

Ngày 17/10, ‎Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Trần Thị Chi (sinh năm 1999, ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Thị Chi (Ảnh: Công an An Giang).

Theo kết quả điều tra, tháng 7/2025, Chi được nhận vào làm tại Doanh nghiệp tư nhân T. K, thuộc sở hữu của ông T. S (sinh năm 1961, ngụ xã An Phú), với nhiệm vụ quản lý 8 mâm nhẫn vàng 18K để bán.

Do cần tiền tiêu xài, trả nợ và đánh bạc, Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng được giao quản lý.

Từ ngày 3/9/2025 đến ngày 4/11/2025, Chi đã lấy 70 chiếc nhẫn vàng nam, nữ đem bán, thu được khoảng 1,468 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Chi do bị can đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân quan tâm, giáo dục con em, phòng ngừa các tệ nạn xã hội như cờ bạc, game trực tuyến và tín dụng đen.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần chú trọng xác minh nhân thân khi tuyển dụng; tăng cường quản lý, giám sát nhân viên; thực hiện chặt chẽ việc bàn giao, kiểm kê tài sản đầu và cuối mỗi ca làm việc, tránh giao toàn quyền quản lý tài sản cho một cá nhân nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra vi phạm.